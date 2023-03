Neymar Jr. ouve música de MC Cabelinho em live e cantor vai à loucura: Estou felizão

29/03/2023 | 09:11



Nada como ter o ídolo reconhecendo o seu trabalho, né? MC Cabelinho sentiu isso na pele e foi à loucura. Isso porque, na última terça-feira, dia 28, Neymar Jr. apareceu ouvindo músicas do cantor durante uma live nas redes sociais.

E a canção não só apareceu tocando ao fundo, como o atleta ainda fez questão de mostrar a tela do dispositivo eletrônico enquanto buscava o trabalho do funkeiro na plataforma do Spotify.

Ao saber do ocorrido, MC Cabelinho disparou:

- Spotify postou hoje que meu álbum é o terceiro mais ouvido, aí o Neymar postou ouvindo e ainda me respondeu. Ai, estou felizão.

A tal resposta de Neymar Jr. ao artista foi a seguinte:

Opa! Sempre escuto. Tu é pi*a