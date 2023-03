Após término com Duda Nagle, Sabrina Sato compartilha mensagem sobre tomada de decisão

29/03/2023 | 09:10



Sabrina Sato e Duda Nagle não estão mais juntos. E, em meio a vários rumores e boatos sobre a separação, a apresentadora colocou um pouquinho mais de lenha na fogueira ao compartilhar uma mensagem sobre tomada de decisão.

Através de seus Stories, na noite da última terça-feira, dia 28, Sabrina repostou um vídeo de Padre Fábio de Melo. Na mensagem, o sacerdote dizia:

- A melhor decisão é aquela que nos deixa em paz, ainda que tenha sido uma decisão que gerou sofrimento e dor emocional. Se estivermos em paz, é o sinal que escolhemos de acordo com a nossa consciência, voz que Deus utiliza para nos mostrar o melhor caminho. Sempre que estivermos diante de decisões difíceis, vale perguntar: qual delas, por mais dolorosa que seja, vai me deixar em paz?

Sabrina e Duda ficaram juntos por sete anos e tiveram uma filha, Zoe, de quatro anos de idade. Ao anunciar o fim do noivado, a apresentadora escreveu um longo texto nas redes sociais:

Eu gostaria que durasse para sempre, mas o para sempre é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver.Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos.Este é um comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha.Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar.Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda e eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer.