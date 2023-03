100 Years: conheça o filme que só será exibido em 2115

Bianca Bellucci

Do 33Giga



29/03/2023 | 08:56



Um filme que foi gravado em 2015 será lançado um século depois. Parece obra de ficção científica, mas trata-se de 100 Years. Escrito por John Malkovich e dirigido por Robert Rodriguez, o longa-metragem está armazenado em um cofre à prova de balas e será aberto apenas em 18 de novembro de 2115.

A iniciativa foi proposta pela empresa francesa Rémy Martin, mais conhecida por seus conhaques de luxo Louis XIII, que têm tempo de envelhecimento de 100 anos. A ideia da marca foi produzir um filme que acompanhasse o lançamento da safra de 2015, que somente será vendida em 2115.

Os detalhes sobre o conteúdo de 100 Years são mantidos em sigilo. Há apenas informações sobre o elenco, que contará com a participação de John Malkovich, Shuya Chang e Marko Zaror. O enredo, segundo o portal Indie Wire, abordará uma visão de como seria a Terra em 100 anos. A temática não foi confirmada pelos envolvidos no projeto.

Na verdade, a Rémy Martin divulgou dois comerciais com possíveis caminhos que o filme pode tomar, deixando em aberto o que os espectadores poderão encontrar nas telonas no futuro. As imagens apresentadas, no entanto, não fazem parte do longa-metragem. Assista a eles:

É válido destacar que quando 100 Years for disponibilizado, apenas mil pessoas ao redor do mundo poderão assisti-lo em primeira mão. Convites metálicos que resistem ao tempo já foram entregues para alguns privilegiados, que podem transmiti-los aos seus descendentes. Outros tíquetes serão entregues para convidados no futuro. Entre eles, estão os compradores da bebida em 2115.