Santo André divulga programação para mês de aniversário da cidade

Renan Soares



29/03/2023 | 08:12



A Prefeitura de Santo André divulgou, nesta terça-feira (28), a programação de aniversário dos 470 anos da cidade, que serão comemorados no dia 8 de abril. Durante os 30 dias de evento, o município vai receber mais de 100 atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer, envolvendo mais de 300 artistas. Além disso, as doações no Paço e a tradicional Feira da Fraternidade retornam para as festividades. O mês contará ainda com inaugurações, como a reabertura do Teatro Conchita de Moraes.



Para celebrar o início dos festejos, o grupo Originais do Samba se apresenta no palco do Theatro Carlos Gomes (Rua Senador Flaquer, 110, Centro), as 20h do dia 1° de abril. O local contará com beers trucks e diversas opções de comida. O teatro Conchita de Moraes receberá uma vasta programação cultural em sua reinauguração após quase 10 anos. O espaço, localizado na Praça Rui Barbosa, 12, no bairro Santa Teresinha, será reaberto no dia 8 de abril, com apresentações da ELT (Escola Livre de Teatro) e Sesc Itinerante, das 10h às 20h.



“O aniversário da cidade, de alguma maneira, potencializa o sentimento de pertencimento do morador, e sempre com esse espírito solidário. Aqui em Santo André isso tem um caráter especial, porque as pessoas vem, se divertem, e saem com esse bom sentimento de poder ajudar o próximo, transformar a vida de quem mais precisa”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB). O Paço receberá doações de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e roupas durante todo o mês de abril.



Outras atividades da programação estão em destaque, como a homenagem ao fundador da cidade, o português João Ramalho, na Praça IV Centenário, às 8h do dia de aniversário do município. A Feira da Fraternidade, com mais de 50 entidades assistenciais, terá comidas típicas de 10 países, tendas de artesanato e roupas. Além disso, o evento terá grandes atrações musicais, como Paulo Ricardo (dia 14), Rádio Táxi (dia 15) e Double You (16). A popular Caça ao Tesouro de Páscoa acontecerá novamente, em 8 e 9 de abril, das 9h às 18h, com 2.000 crianças por dia.



Além de eventos, a Prefeitura divulgou as entregas que pretende fazer no decorrer de abril, em investimentos que se aproximam dos R$ 20 milhões. Sem revelar datas, o Paço divulgou que uma nova sede do GOE (Grupo de Operações Especiais) será inaugurada, além da finalização da construção de um campo de futebol em Paranapiacaba. O Parque Central receberá, no dia 30, o Festival Multicultural, com o concerto Elton John Sinfônico, realizado em parceria da Orquestra Sinfônica de Santo André com o grupo Elton John Diamonds. O evento que fecha a programação terá ainda a apresentação de João Suplicy.



O acesso à programação completa e mais informações pode ser feito pelo site. O evento é uma realização da RM Tatuapé, com apoio da Prefeitura.