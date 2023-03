Obituário - 29 de março de 2023

Ademir Medici



29/03/2023 | 06:05



SANTO ANDRÉ

Anna Mascarenhas Graner, 93. Natural de Araçoiaba da Serra (SP). Residia na Vila Santa Tereza (Assunção), em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Onofre Poian, 89. Natural de Mococa (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eunice Leal de Oliveira, 84. Natural de Poço Verde (SE). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Djalma José dos Santos, 83. Natural de Igarassu (PE). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição Alves da Costa, 83. Natural de Carnaíba (PE). Residia no Conjunto Habitacional Teotônio Vilela, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo.

Antônia da Siqueira Silva, 79. Natural de Areiópolis. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel Santarelli Filho, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Elizeu Alves, 74. Natural de Carira (SE). Residia na Vila Nossa Senhora Sion, em Itanhaém (SP). Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal de Itanhaém (SP).

José Gonçalo Ferreira, 73. Natural de Pompéia (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Aparecida Cruz, 72. Natural de Barretos (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 23. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Nívia Prisco Reitano, 69. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Sônia Regina Ermoso Pereira, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 23. Crematório Vila Alpina.

Idalino Suares Malta, 65. Natural de Condeúba (BA). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidnei da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ana Catarina, 21. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Dionísio Vargas, 95. Natural de Bocaina (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Mário Américo da Silva, 80. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Memorial de Indaiatuba (SP).

Kazue Matsuda Giusti, 79. Natural de Birigui (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.

Tomiko Fujimoto Moretti, 78. Natural de Pereira Barreto (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Valnir Lopreto, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro da Mooca (SP). Dia 23. Jardim da Colina.

Edson Moreira Santos, 73. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Jorge de Almeida, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

João Brito da Silva Vieira, 59. Natural de Almenara (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Anderson Marcello Navarro, 53. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

José Gonçalves Pacheco, 75. Natural de Antônio Dias (MG). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Nelson Nepomuceno, 81. Natural de Casa Branca (SP). Residia no bairro da Saúde, na Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

João Basílio da Silva, 77. Natural de Alagoa Grande (PB). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Vale da Paz.

Maria Gomes Silva, 75. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

José Severino da Silva, 73. Natural de Umbuzeiro (PB). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Sérgio de Jesus Lopes, 61. Natural de Piranga (MG). Residia no Jardim Paineiras. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Fernando Correia Costa, 57. Natural de Maceió (AL). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.



MAUÁ

Vilson Alves da Cruz, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

João José Sousa, 69. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Benedito Aparecido Bozzelli, 61. Natural de Urupês (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.