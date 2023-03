Pela primeira vez, Diadema vai pagar bolsas a atletas da cidade

Da Redação



29/03/2023 | 06:09



Um edital publicado no dia 24 pela Prefeitura de Diadema detalha regras, procedimentos e cronograma para começar a oferecer a chamada Bolsa-Atleta a esportistas da cidade da cidade. É a primeira vez que o benefício, que pode ser prorrogado por mais um ano, é concedido no município e terá três tipos.



A Bolsa-Atleta/Social, com valor de R$ 300, para esportistas a partir de 14 anos que representem a cidade (exceto ginástica artística e rítmica, que poderão ter idade inferior).



A Bolsa-Atleta I, com valor de R$ 500, é destinada a atletas a partir de 14 anos que representem o município em campeonatos vinculados a federações, com exceção de ginástica artística e rítmica, que poderão ter idade inferior. Por fim, a Bolsa-Atleta II vai pagar R$ 700 a jovens que representem o município em campeonatos vinculados a confederações, com as mesmas exceções.