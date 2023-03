Servidor em greve e Orlando vai ver Doria

Da Redação



29/03/2023 | 06:08



Justamente no dia em que os servidores públicos da Prefeitura de São Bernardo resolveram dar início a greve geral por reajuste salarial e falta de diálogo da atual administração, o prefeito Orlando Morando (PSDB) parece ter fingido que nada estava acontecendo na cidade. Tanto é que resolveu, na noite de segunda-feira (27), ir a uma livraria em São Paulo e ‘acelerar’ com o aliado de longa data João Doria, ex-prefeito e ex-governador, que lançou sua biografia, chamada O Poder da Transformação e escrita por Thales Guaracy. Enquanto isso, os trabalhadores de São Bernardo seguem falando sozinhos, já que o chefe do Executivo demonstra estar interessado em outra história.

Bastidores

Novo companheiro

O vereador andreense Eduardo Leite praticamente deixou o PT de Santo André pela porta dos fundos, após entrar em atrito com a sigla em abril de 2021, quando foi punido com suspensão de 60 dias por ter elogiado o prefeito Paulo Serra (PSDB) pelas ações na pandemia. No início de fevereiro, o parlamentar ingressou no PSB, do ex-governador e hoje ministro Márcio França, um dos caciques do partido, ao lado do qual já aparece em outdoor na região central da cidade, no qual faz homenagem aos 470 anos de Santo André – será no dia 8 de abril.