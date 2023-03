Câmara de São Caetano se nega a debater sobre demolição do clube Abrev

Artur Rodrigues



29/03/2023 | 06:06



A Câmara de São Caetano rejeitou, na sessão da última terça-feira (28), requerimento protocolado pela vereadora Bruna Biondi, do mandato coletivo Mulheres Por +Direitos (Psol), que previa a criação de comissão para discutir a demolição do clube Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, localizado na Avenida Presidente Kennedy. Segundo Bruna, há um abaixo-assinado com mais de 2.000 assinatuas contra a demolição do clube.



Para o líder do governo de José Auricchio Júnior (PSDB) no Legislativo, Gilberto Costa (Avante), as assinaturas não garantem que o clube tenha um grande fluxo de pessoas, mesmo com os mais de 2.000 sócios ativos. “Um abaixo-assinado pode ter até 50 mil assinaturas, mas não necessariamente reflete a realidade. Temos convicção que o que estamos fazendo é o melhor para a cidade de São Caetano”, disse. Além dele, votaram contra a proposta os parlamentares Américo Scucuglia (PTB), Beto Vidoski (PSDB), Caio Salgado (PL), Cicinho Moreira (PL), Marcos Fontes (PSDB), Fabio Soares (PSDB), Marcelo Munhoz (Cidadania), Maurício Fernandes (PL), Olyntho Voltarelli (PSDB), Jander Lira (PSD), Professor Ródnei (Cidadania), Thai Spinello (Novo) e Tite Campanella (Cidadania).