Mauá aprova auxílio à mulher vítima de violência doméstica

29/03/2023 | 06:05



Os 23 vereadores de Mauá precisaram de cerca de dez minutos para votar e aprovar os 27 itens que constavam da pauta da sessão de ontem à tarde da Câmara Municipal. Cada parlamentar deu aval a todas as proposituras de uma vez, o que garantiu agilidade ao processo. Entre as matérias, o Legislativo apreciou, e foi favorável, ao projeto do Executivo que autoriza a Prefeitura a implementar auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica que vivem em extrema vulnerabilidade e já são atendidas por medida protetiva concedida pela Justiça.



Na proposta enviada à Câmara, o prefeito Marcelo Oliveira (PT) argumenta que a violência doméstica não está restrita às mulheres de classe social mais vulnerável, mas são estas que encontram mais dificuldades para romper o ciclo. “Na maioria das vezes, estas dependem economicamente do agressor, não possuindo renda suficiente para arcar com os gastos de uma nova moradia”, diz trecho da justificativa do projeto.



Na avaliação do governo, moradia e trabalho são pontos fundamentais para que a vítima saia do ciclo de violência em que esteja inserida. A estimativa da administração é que cerca de 100 mulheres poderiam ser beneficiadas pela proposta, que depende de outra aprovação na Câmara.



Sobre o fato de no projeto não constar o valor do auxílio, o presidente da Câmara, Geovane Corrêa (PT), informou que o Paço vai estabelecer a quantia, assim como o prazo e as regras, por meio do decreto de regulamentação.



Desde 2021, antes da inauguração do Viva Maria – Centro de Referência no Atendimento à Mulher em Situação de Violência (em 8 de fevereiro de 2022), a Prefeitura havia intensificado ações voltadas a este público. Atualmente, 123 pessoas recebem acompanhamento, 29 foram encaminhadas a abrigos e 25 conseguiram emprego.