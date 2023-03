Orlando não negocia e greve dos servidores de São Bernardo chega ao terceiro dia

Artur Rodrigues



29/03/2023 | 06:04



Ainda sem conseguir abrir uma mesa de negociação com a Prefeitura, os servidores de São Bernardo vão para o terceiro dia de greve por reajuste salarial. Na manhã desta quarta-feira (29), os funcionáros públicos pretendem ir à sessão ordinária na Câmara, na tentativa de impedir que os vereadores aprovem projeto de reajuste enviado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) sem consultar o Sindserv (Sindicato dos Funcionários Públicos e Autárquicos) de São Bernardo).



“Não são os vereadores que têm que decidir o que é melhor para os funcionários públicos. Os vereadores votam os próprios salários, então porque os servidores não podem ter o mesmo direito? E nós não queremos o privilégio de escolher quanto ganharemos, queremos apenas negociar um reajuste. É um direito de qualquer trabalhador, e o prefeito está negando esse direito”, disse Dinailton Cerqueira, presidente do Sindserv.



Na última terça-feira (28) pela manhã, os servidores se concentraram por volta das 8h na Praça Santa Filomena, na Rua Marechal Deodoro. De lá, saíram em passeata rumo ao Paço Municipal. Ao chegarem na Prefeitura, os servidores demonstraram sua insatifação com o tratamento que Orlando Morando tem dado ao funcionalismo público. “Os servidores dão o melhor de si para atender à população da nossa cidade, para atender os alunos em sala de aula, para atender nos postos de saúde, nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), as auxiliares de limpeza, as auxiliares de classe, a gente sabe que todos trabalham muito e não têm condições de trabalho adequadas”, disse a vereadora Ana Nice (PT), presente nos dois dias de greve para apoiar os servidores.



O Sindserv de São Bernardo pede reajuste salarial de 17.14% para todos os profissionais que compõem a categoria de servidores públicos, além de reivindicar melhorias em convênios médicos e reajustes no valor do auxílio-transporte. Segundo os servidores, os auxiliares de limpeza da Prefeitura ganham um salário líquido de R$ 900 para uma jornada de 44 horas semanais. “Nós, auxiliares de limpeza dentro das escolas e dos prédios públicos, somos desrespeitados. Nosso salário é inferior ao de toda classe trabalhadora. Nosso salário é inferior ao dos terceirizados que a Prefeitura coloca nas escolas. Hoje, nos espaços públicos, como nas secretarias, somos comandados por funcionários comissionados, os mesmos que nos humilham diariamente”, declarou Renata Fabiana da Silva, auxiliar de limpeza da Prefeitura.



O Diário apurou que a Prefeitura de São Bernardo possui aproximadamente 800 funcionários comissionados e 13 mil servidores concursados.



Outra reivindicação é relacionada ao reajuste do valor do auxílio-transporte pago aos servidores, que hoje, de acordo com o sindicato, é de R$ 88 por mês. “Nós não temos nem o mínimo para pagarmos a passagem diária de ida e volta. O auxílio que recebemos da Prefeitura paga apenas uma semana de transporte, isso para aqueles que pegam apenas uma condução para ir e uma para voltar. É um desrespeito para com a classe trabalhadora, para dizer o mínimo”, afirmou Dinailton.