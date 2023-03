Palavra do Leitor - 29 de março de 2023

Da Redação



Ataque a escola – 1

O ataque a uma escola na Vila Sônia por um garoto de apenas 13 anos deverá ser só mais um caso a virar dado estatístico nos anais da história policial e escolar (Setecidades, ontem). A professora Elizabeth, 71, que lecionava na instituição por amor a profissão e não por dinheiro foi assassinada de maneira covarde e cruel pelo criminoso. Este, na condição de menor, ficará algum tempo na Fundação Casa e daqui cinco anos, ao completar 18, estará com a ficha criminal limpinha, como se nada tivesse acontecido. Só para pegarmos dois casos recentes, em novembro de 2022, um adolescente de 16 anos matou três professoras e uma aluna de 12 anos em Aracruz (Espírito Santo); em outubro de 2022, um aluno de 15 anos matou um também aluno de 15 anos numa escola em Sobral (Ceará). Como constatado, só nos últimos cinco meses, foram três ataques em escolas com vítimas fatais, fora outros menos graves. Há uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de 1993, aprovada na Câmara Federal em 2015, reduzindo a maioridade penal, que está engavetada no Senado desde então. Será que entrará em pauta somente quando acontecer algo com um filho de governador, senador, juiz do STF ou outra autoridade de destaque em nosso País? Fato é que, quanto mais impunidade, mais a criminaldade aumenta em todos os cantos. O que tem a nos dizer, senador Rodrigo Pacheco? Descanse em paz, Beth.



Mauri Fontes - Santo André



Ataque a escola – 2

O caso do ataque na escola na Vila Sonia, na Capital, esquenta o debate sobre alunos que entram armados e matam professores e alunos. O debate tomará conta das pautas em dois, três dias, e não faltarão oportunistas para oferecer soluções, mas elas ficam somente no papel. A constatação é cruel, a sociedade e as famílias estão doentes, filhos não têm limites, pais temem os próprios filhos, eles fazem o que, quando e como querem. E ai dos pais se os contrariarem. Os alunos deveriam ir armados de livros para as escolas. Mas os livros estão esquecido; mesmo sem ter condições, a maioria tem um celular. E, em grande parte, os pais são culpados, pois para se livrarem dos filhos dão-lhes um celular, arma silenciosa que destrói vidas. Os educadores Joe Clement e Matt Miles, autores do livro Como o Uso da Tecnologia Está Tornando Nossos Filhos Mais Burros, citam que Bill Gates e Steve Jobs, as duas maiores figuras tecnológicas da história recente, raramente deixaram seus filhos brincar com produtos que eles ajudaram a criar.



Izabel Avallone - Capital



Escravidão

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou liminar em que o Estado e a Defensoria Pública da União não decretassem, com certa emergência, uma penalidade mais emergente, prudente e qualificada para aqueles que escravizam mão de obra. Os bandeirantes também traziam em seus interesses os de capturar e escravizar indígenas e os jesuítas defendiam, pelo conflito, esses mesmos e injustiçados índios. No dia 13 de maio de 1888 foi assinada a abolição dos escravos no Brasil, chamada de Lei Áurea, abolição essa sancionada, reconhecida e firmada pela Princesa Isabel. E nos dias de hoje estamos lendo em nosso Diário (Setecidades, dia 17), bem como nas demais mídias, sentença que já virou espécie de chavão da injustiça e desgraça: trabalhos análogos à escravidão. Diante dessa inacreditável atrocidade, o ministro Luiz Fux, do STF, e o Congresso Nacional, composto por deputados e senadores, poderiam sacramentar definitivamente que dessem vida a uma lei. Lei essa que puniria com a perda de suas terras, definitivamente e sem apelos, aqueles fazendeiros, empresários, sitiantes, arrendatários e proprietários de terras que fazem de seus empregados braçais, seus escravos. E também praticam tráfico de pessoas, submetendo as mesmas à falta de higiene e submetendo-os a uma alimentação precária e sem cuidado nenhum. Punir esses criminosos apenas com repreensão, multas e outras ações frágeis, politiqueiras e movediças, não se traduziria em sensatez e vigor da lei.



Cecél Garcia - Santo André