Qualicorp registra prejuízo líquido de R$ 79,9 mi no 4º trimestre de 2022

28/03/2023 | 21:45



A Qualicorp reportou prejuízo líquido de R$ 79,9 milhões no quarto trimestre de 2022, revertendo lucro líquido de um ano antes de R$ 50,6 milhões. No indicador ajustado, a companhia registrou lucro de R$ 21,9 milhões, queda de 70,3% na comparação com quarto trimestre de 2021.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciação) ajustado atingiu R$ 215,5 milhões no trimestre, recuo de R$ 17,4% em relação a igual intervalo de 2021. A margem Ebitda ajustada foi de 47,6%, queda de 247 pontos base.

A receita líquida da Qualicorp caiu 13,1% no comparativo anual, chegando a R$ 453,1 milhões. O resultado financeiro líquido representou uma despesa de R$ 69,7 milhões no quarto trimestre de 2022, com alta de 30,8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e de 45,3% ante o último trimestre de 2021.

Já a dívida líquida foi de R$ 1,496 bilhão ao final de 2022, praticamente estável em relação ao mês diretamente anterior e 5,4% maior que um ano antes.

Segundo a companhia, em seu release de resultados, "quase a totalidade da dívida se encontra consolidada e no longo prazo, com primeira amortização em junho de 2024 e vencimento final em junho de 2027".

A alavancagem financeira passou para 1,6x na relação dívida líquida/Ebitda ajustado, comparada com 1,5x no terceiro trimestre de 2022 e 1,4x no encerramento de 2021.