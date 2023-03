Escócia surpreende Espanha com gols de Mctominay nas Eliminatórias da Euro

28/03/2023 | 17:50



Foram apenas dois jogos para o técnico Luis De La Fuente sentir o gosto amargo da primeira derrota no comando da Espanha. Depois de bela largada nas Eliminatórias da Eurocopa, com 3 a 0 sobre a Noruega, no sábado, o novo comandante viu sua equipe sofrer diante da forte marcação da Escócia e cair, por 2 a 0, no Hampden Park, em Glasgow, nesta terça-feira. O meia McTominay repetiu o dia de artilheiro da estreia ao anotar dois gols novamente.

Este foi o quinto jogo seguido da Escócia com vitória caseira e impressionantes 12 gols anotados na sequência. A defesa, mais uma vez intransponível, sofreu somente um na série. Depois de largar com 3 a 0 nas Eliminatórias, a seleção volta a ganhar e lidera sozinha o Grupo A, com seis pontos. Os espanhóis, apesar do revés, seguem em segundo, com três, graças ao empate por 1 a 1 entre Geórgia e Noruega, que somaram o primeiro ponto, enquanto o Chipre está zerado.

Jogando em casa, os escoceses aproveitaram a primeira chance para abrir vantagem no marcador. O lançamento longo estava dominado pelo lateral espanhol Pedro Porro, que escorregou no lance e deixou a bola para Robertson ir ao fundo e cruzar para trás, na medida para o meia McTominay, do Manchester United, mandar às redes logo aos seis minutos. A celebração foi com beijinhos para a torcida.

Ficar em vantagem no placar cedo era tudo o que os escoceses queriam. Donos de forte defesa, a seleção recuou e tentou neutralizar as jogadas ofensivas dos comandados de Luis De La Fuente. Alguns lances, com excesso de força e nada de a arbitragem coibir a violência. Em rara oportunidade boa, Rodri, de cabeça, quase empatou.

O começo da segunda etapa foi um repeteco nos minutos iniciais do jogo. E a situação que já era dura aos espanhóis complicou de vez com novo gol de McTominay. Tierney arrancou em velocidade pela esquerda, superou o marcador e mandou para a área, a defesa afastou mal e o artilheiro pegou de primeira a sobra para anotar seu quarto gol em duas rodadas.

Com ótima vantagem, coube aos escoceses repetirem as grandes atuações defensivas que vêm apresentando em seus domínios para garantir o resultado. Os espanhóis não conseguiram reagir mesmo rondando a área rival o tempo todo e agora mudam a chave para a Liga das Nações. Serão quase três meses para se preparar para a semifinal contra a Itália, marcada para 15 de junho.

Em confronto direto pelo topo do Grupo D, a Croácia superou a Turquia, em Bursa, por 2 a 0, gols de Kovacic, e subiu para a primeira posição, com quatro pontos e saldo dois. Então líderes, com três, os turcos caíram para o terceiro posto por causa da vitória de País de Gales sobre a Letônia, por 1 a 0, gol de Moore. Os galeses figuram agora em segundo, também com quatro, porém com saldo um.

Suíça e Romênia seguem dominando o Grupo I e voltaram a mostrar supremacia com bons triunfos caseiros nesta terça-feira. Líderes com seis pontos e saldo de oito gols, os suíços fizeram 3 a 0 sobre Israel, enquanto os romenos, também com seis, mas saldo três, bateram Belarus por 2 a 1. O outro jogo da chave terminou em empate por 1 a 1 entre Kosovo e Andorra.