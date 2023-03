Corinthians treina com Yuri Alberto de volta e foca em duelo no Uruguai

28/03/2023 | 17:28



Depois de estrear pela seleção brasileira, ao ser colocado em campo pelo técnico Ramon Menezes durante a derrota por 2 a 1 para o Marrocos, no sábado, Yuri Alberto voltou a treinar pelo Corinthians. Ele participou da atividade comandada pelo treinador Fernando Lázaro nesta terça-feira, primeiro dia de trabalhos no clube paulistano após a definição dos grupos da Libertadores.

"Foi uma semana muito especial, um baita presente de aniversário que acabei recebendo", disse Yuri, que completou 22 anos exatamente no dia em que foi chamado para substituir Richarlison, lesionado, na seleção. "Quando cheguei lá, foi um dia especial, conhecendo vários atletas. Tem o Casemiro, que é de São José dos Campos também, me recebeu superbem, assim como toda a comissão e toda a equipe. Foi uma semana de muita experiência, aprendi muito e graças a Deus pude fazer a minha estreia pela seleção com a (camisa) 9", completou.

Agora, Lázaro aguarda o retorno do zagueiro Balbuena, que defendeu o Paraguai na derrota por 3 a 2 em amistoso com o Chile, na segunda-feira. O foco, a partir de agora, é o duelo com o Liverpool, no Uruguai, na próxima quinta-feira. O sorteio realizado pela Conmebol também colocou Independiente del Valle-EQU e Argentinos Juniors-ARG no grupo do time alvinegro.

"Um grupo complicado, como nós já esperávamos", comentou o lateral-esquerdo Fábio Santos, campeão do torneio continental em 2012. "Exige muita concentração, tivemos o exemplo da Libertadores do ano passado, que diziam que a equipe mais fraca era a boliviana, e acabamos perdendo fora de casa e empatando dentro, o que fez com que a gente se classificasse em segundo. Tem que ter atenção com todas as equipes do grupo e já tentar começar bem, para fazer uma excelente primeira fase".

Na avaliação do experiente defensor, o time precisa melhorar os números jogando fora de casa para ter uma boa campanha no torneio. "A gente precisa melhorar nosso desempenho fora de casa, temos conversado bastante sobre isso. É mais um desafio para começarmos bem esta Libertadores, nosso principal objetivo", afirmou.

Com o objetivo de manter o ritmo no período sem jogos iniciado após a eliminação para o Ituano nas quartas de final do Paulistão, o Corinthians faz um jogo-treino com o Coritiba na quinta-feira. Antes disso, treina normalmente na quarta.