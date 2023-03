Gisele Bündchen faz primeiro evento de gala de fundação com ideias sustentáveis

28/03/2023 | 17:11



Gisele Bündchen não brinca em serviço quando o assunto é ficar super arrumada e lutar por causas ambientais. Além de apoiar diversas instituições com ideais sustentáveis, a modelo sempre usa suas redes sociais, a fama e influência para tentar deixar o mundo mais verde e conscientizar as pessoas. E desta vez não foi diferente!

A brasileira, que é criadora do Fundo Luz Alliance, uma organização que preza pela restauração e preservação da natureza, vai fazer um evento de gala super chique, de acordo com comunicado enviado pela assessoria da modelo. Com o apoio da BrazilFoundation, Gisele tentará aumentar o financiamento de sua organização. Segundo ela, temos que nos preocupar com o bem estar da natureza.

- Tudo o que precisamos para viver vem da natureza, ela é a fonte da vida. Sem ela, não poderíamos estar aqui.

A modelo ainda abriu o coração e falou sobre a luta de conseguir investidores para ajudá-la. Gisele deixa bem claro que sabe que as mudanças que devem ser feitas precisam de coletividade.

- Uma das coisas que aprendi na vida é que ninguém faz nada sozinho. Unir forças com a BrazilFoundation, empresários, sociedade e fazer parcerias com as organizações que trabalham para construir um mundo melhor, cria um impacto muito maior.

Por fim, ela confessou que fica muito feliz em fazer parte de mobilizações que visam a melhora do cuidado com a natureza e a regeneração de áreas desmatadas:

- Fico feliz em fazer parte desta mobilização, ajudando não só a levantar mais fundos para apoiar projetos de regeneração, mas também a trazer mais consciência sobre o papel de cada um para criar um mundo melhor.

Vale lembrar que o grande evento de gala acontecerá no dia 20 de maio, em Miami. Quem pode, pode!