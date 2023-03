Sabrina Sato posta homenagem para João Vicente de Castro nas redes sociais

28/03/2023 | 17:11



Não é novidade para ninguém que Sabrina Sato terminou seu longo relacionamento com o Duda Nagle, e ela já foi até nas redes sociais falar brevemente sobre o assunto. E apesar de estar curtindo essa nova vida solteira, muitos internautas apontam um ship entre a apresentadora e João Vicente de Castro.

Tudo começou porque durante um dos aniversários de Sabrina Sato, o ex-marido da beldade foi até as redes sociais e postou uma homenagem super fria e sem muita emoção. Já o amigo da apresentadora, fez um belíssimo de um textão de deixar qualquer pessoa com o queixo caído com tamanha homenagem.

Depois disso, os fãs gostaram e começaram a achar que eles tem uma química - até porque eles já namoraram faz bastante tempo, mas os dois sempre deixaram bem claro que são super amigos e nada além disso. E foi durante o aniversário de João Vicente de Castro, nesta terça-feira, dia 28, que Sabrina Sato decidiu fazer o mesmo com o seu amigo.

Aproveitando o aniversário do ator, Sato foi então até os seus Stories e compartilhou uma foto de João Vicente acompanhado de uma pequena legenda falando sobre a data comemorativa.

Feliz aniversário, João Vicente! Você merece realizar todos os seus sonhos. Tô aqui na sua torcida sempre. Viva!