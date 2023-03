Primeiros nomes do line-up da Tomorrowland Brasil são divulgados

28/03/2023 | 17:10



Atenção fãs de música eletrônica, sairam os primeiros nomes do line-up da Tomorrowland Brasil. O festival vai rolar no país em outubro de 2023, no Parque Maeda, que fica localizado no interior de São Paulo, na cidade de Itu.

Os nomes foram divulgados pela página oficial do festival de música eletrônica. Entre os artistas estão alguns djs renomados como DJs Steve Aoki, Tiësto, Martin Garrix, Steve Angello, Alok, Gui Boratto, Acraze, Afrojack e Aline Rocha.

Vale dizer que as vendas vão ser abertas na próxima quinta-feira, dia 30. Os valores dos ingressos podem chegar em quase cinco mil reais e a meia entrada para os três dias custa pouco mais de mil reais. O menor preço para um dia é de aproximadamente 500 reais.

A Tomorrowland tem várias edições ao redor do mundo e já aconteceu no Brasil nos anos de 2015 e 2016. De acordo com uma nota da assessoria de imprensa a equipe do festival pensa em criar um mundo alternativo para os fãs:

Estamos entusiasmados em apresentar os primeiros nomes confirmados, este é apenas o começo e temos muitas surpresas reservadas para o restante do line-up! Nosso objetivo é criar um ambiente mágico e único, com o melhor da dance music global, e relembrar o Brasil que o Tomorrowland é muito mais que só um festival. Mal podemos esperar para finalmente receber os fãs em Itu, nesta edição histórica no Brasil.