Luana Piovani comemora sucesso do aniversário do filho, Dom

28/03/2023 | 16:10



Depois de mostrar Pedro Scooby em seus Stories, Luana Piovani compartilhou sua alegria pela festa do primogênito do ex-casal, Dom, ter sido um sucesso. Por meio de seu Instagram, a atriz contou que estava relembrando os últimos dias:

- Estava aqui vendo os presentes mais especiais que o Domzuco ganhou nesse aniversário e estava pensando: já é terça-feira. Nem acredito que a semana passada passou já. Ai, que tensão. Eu até marquei no meu espelho os dias para ir contando. Graças a Deus! Quanta batalha, mas a gente venceu.

Continuando, Luana falou que pelos filhos, Dom, Liz e Bem, ela faz tudo.

- Inteligência emocional e amor... O filho teve a festinha do jeito que eu gosto, em casa. Ele passou o dia inteirinho jogando futebol. Foi para o Brasil com o pai, estão todos felizes, as crianças agora estão na escola...

Nos vídeos, Piovani ainda compartilhou com os seguidores que a semana foi pesada e agora está finalmente descansando. A atriz não citou a presença do ex-marido Pedro Scooby, que mora no Brasil atualmente, junto Cintia Dicker:

- A semana foi hard, mas eu consegui vencer, graças a Deus. Agora é cada um no seu lugar, a gente resolve as coisas que ainda estão pendentes na calma e no talento dos advogados, mas mantendo a harmonia e a paz.

A mamãe-coruja também compartilhou fotos de quando o filhote ainda era pequeno. Na legenda, ela se declarou para o Dom e completou que são 11 anos que ela se tornou mãe.

DOM - Dádiva recebida. Dádiva divina, presente de Deus. Ele fez 11 anos. Eu também. Ele de vida. Eu de mãe. Grata Pai, por tanto.