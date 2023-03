O que fazer em Orlando na primavera – 2023

Redação

Do Rota de Férias



28/03/2023 | 15:55



Se você procura o que fazer em Orlando na primavera, saiba de cara que a época é excelente para visitar a região. A baixa temporada aliada à temporada agradável deixa a viagem mais conveniente, sem contar o fato de que os preços dos hotéis e das passagens aéreas tendem a cair.

Como se não bastasse, é exatamente nesse período, que antecede o verão no Hemisfério Norte (e a alta temporada com a chegada das férias de meio de ano), que os parques temáticos deixam para lançar suas principais novidades. Portanto, quem viaja para Orlando na primavera tem o privilégio de curtir algumas atrações em primeira mão.

O que fazer em Orlando na primavera

Divulgação TRON Lightcycle, a nova montanha-russa do Magic Kingdom

Em 2023, especificamente, a lista de o que fazer em Orlando na primavera está bem recheada. E o que é melhor: dentro e fora dos parques temáticos.

O Magic Kingdom, da Disney World, por exemplo, ganhará uma nova montanha-russa, chamada TRON Lightcycle, em abril. Já o SeaWorld se prepara para o lançamento de Pipeline: The Surf Coaster, a primeira montanha-russa “estilo surf” do mundo, ainda sem data de inauguração.

Para os fãs de festivais, o calendário está cheio. Tem eventos dedicados ao Mardi Gras (Carnaval popularizado em New Orleans), a bebidas, como uísque, vinho e cerveja, e claro, a flores e jardins. Afinal, é primavera.

Confira o que fazer em Orlando na primavera de 2023.

Novas atrações nos parques temáticos de Orlando

Um dos lançamentos mais esperados do ano, a TRON Lightcycle, no Magic Kingdom, será inaugurada em 4 de abril com o status de montanha-russa mais rápida da Disney World. De quebra, o centro de lazer voltará a exibir todas as noites, a partir de 3 de abril, o show de fogos Happily Ever After, um dos mais queridos na região.

O SeaWorld, por sua vez, pretende tirar do forno, até junho, a Pipeline: A Surf Coaster. Esta será a primeira montanha-russa “surfável” do mundo, na qual todos irão se divertir em pé.

Eventos dentro dos parques

Divulgação Desfile de Mardi Gras na Universal

Em relação aos eventos que rolam em Orlando na primavera, um dos principais é o Universal’s Mardi Gras: International Flavors of Carnaval, que vai até 16 de junho na Universal Studios Florida.

Com excelentes opções gastronômicas, o festival tem como destaque os desfiles de Mardi Gras, que percorrem o parque com carros alegóricos festivos, dançarinos e artistas de rua, enquanto confetes voam pelo ar. E o melhor de tudo é que você pode participar dele gratuitamente.

Divulgação Seven Seas Food Festival, no SeaWorld

Outro evento que vale conferir é o Seven Seas Food Festival, programado no SeaWorld até 7 de maio. Nele, é possível conferir barraquinhas que vendem pratos de sabores internacionais inspirados na culinária popular de destinos como Ásia, Caribe, Mediterrâneo e América do Sul. Há ainda muitas cervejas artesanais disponíveis.

Nenhum festival chama mais atenção em Orlando na primavera, porém, do que o Epcot International Flower & Garden Festival, que rola todos os anos. Ao longo da programação, que neste ano vai até 5 de julho, o Epcot, da Disney World, fica todo enfeitado com flores e lindos jardins, marcados por topiarias de personagens famosos, como Buzz Lightyear, Elsa, Anna e Mickey.

Durante o evento, há também comidas típicas à venda, todas elas produzidas com ervas e itens cultivados no próprio parque, seja em canteiros, seja em jardins subterrâneos. Fora isso, é possível aprender sobre como cultivar seus próprios alimentos saudáveis nas cozinhas ao ar livre e no jardim “How To”.

O Epcot International Flower & Garden Festival promove ainda o Garden Rocks Concert, com shows de música ao vivo no America Gardens Theatre, durante todos os dias do evento. A programação está disponível aqui.

Eventos fora dos parques

Fora dos parques temáticos, um dos destaques da primavera em Orlando é o 64º Festival de arte de Winter Park Sidewalk, que vai de 17 a 19 de março de 2023.

Lançado em 1960, é um dos festivais de arte ao ar livre mais tradicionais dos EUA. O evento apresenta centenas de artistas nacionais especialistas em trabalhos como pinturas, esculturas, vidrarias, joias, marcenaria e muito mais. A entrada é sempre gratuita.

Fora isso, quem visitar Orlando de 14 a 23 de abril pode conferir o 32º Florida Film Festival. Sediado no Enzian Theatre em Maitland, o festival apresenta, durante 10 dias, mais de 160 filmes e eventos, incluindo aparições de cineastas e celebridades.

Os fãs de shows, por sua vez, podem conferir uma série de jogos em Orlando até 13 de junho de 2023. O Amway Center e o Camping World Stadium, no centro de Orlando, estão promovendo uma primavera recheada, com atrações como Ana Gabriel (25 de março) e Paramore (13 de junho).

Ainda fora dos parques, vai rolar o evento Science of Wine, de 22 de abril de 2023. . A programação trará amostras de mais de 150 vinhos finos combinados com pratos frescos da Flórida Central. Sediado no Orlando Science Center, o evento também contará com degustações.

Quem prefere cerveja, por sua vez, poderá aproveitar o Beer ‘Merica, em 20 de maio de 2023. O festival celebra a American Craft Beer Week ao combinar mais de 100 cervejas artesanais com comida típica e música ao vivo. Com ingressos a partir de US$ 30, o evento está marcado para o Gaston Edwards Park, no Ivanhoe Village Main Street District, cerca de 10 minutos ao norte do centro de Orlando.