10 dicas de viagem para Chicago, nos EUA

28/03/2023 | 15:55



Esta lista de dicas de viagem para Chicago é essencial para quem vai à cidade pela primeira vez. Afinal, há muitas atrações na Windy City e se planejar com antecedência é o melhor jeito de ganhar tempo, economizar dinheiro e aproveitar melhor a viagem.

Aqui, você encontra um guia completo com sugestões de roteiro, principais atrações e tudo o que fazer em Chicago. Abaixo, confira 10 recomendações para se dar bem por lá.

10 dicas de viagem para Chicago

Paulo Basso Jr. Nos meses mais quentes, é uma delícia caminhar em Chicago

Veja 10 dicas de viagem para Chicago que devem ser levadas em consideração na hora de visitar os pontos turísticos e planejar um roteiro na cidade.

Escolha a época certa para visitar

Chicago tem invernos frios e rigorosos. Portanto, se essa não for a sua vibe, evite visitar a cidade entre dezembro e fevereiro. A primavera e o outono costumam ter temperaturas agradáveis e preços mais em conta, mas a alta temporada para valer rola no verão, entre junho e agosto. É neste período que rolam mais eventos na cidade.

Compre um CityPASS

Uma boa maneira de economizar nos ingressos dos pontos turísticos de Chicago, caso você vá a pelo menos cinco deles, é comprar um Chicago CityPASS, como mencionei acima. O bilhete, que custa US$ 134 para adultos e US$ 104 para crianças de 3 a 11 anos, dá acesso a:

Shedd Aquarium

Skydeck Chicago

E mais três entre as seguintes atrações:

Field Museum

Art Institute of Chicago

Museum of Science and Industry

Plataforma de observação 360 Chicago

Adler Planetarium

Shoreline Sightseeing Architecture River Tour

Se você selecionar, por exemplo, o Shedd Aquarium, o Skydeck Chicago, o Art Institute of Museum, o Chicago 360 e o Shoreline Sightseeing Architecture River Tour, somando o valor dos tíquetes individuais para adultos de cada atração, vai gastar US$ 150. Dependendo da combinação, com o Chicago CityPASS, a economia chega a 48%.

Explore a cidade de bicicleta

Chicago tem uma grande rede de ciclovias e é fácil alugar bicicletas por lá. Além de ser uma forma saudável e sustentável de se locomover, é uma ótima maneira de conhecer a cidade. Aproveite para pedalar em locais como o Lincoln Park e a Lakefront Trail.

Experimente a culinária local

Paulo Basso Jr. Deep dish pizza

Chicago é famosa pela sua comida, especialmente a deep dish pizza e o hot-dog, que por lá acompanha picles. Além disso, a cidade tem uma grande variedade de restaurantes de todos os tipos de culinária, de chinês a italiano, passando por casas mediterrâneas e japonesas. Aqui, você confere 11 restaurantes que vale a pena conhecer por lá.

Visite bairros diferentes

Além das atrações turísticas situadas em Downtown, West Loop e Fulton Market, os locais mais populares da cidade, Chicago tem vários bairros diferentes que oferecem uma visão mais autêntica da região. Caso tenha tempo, não deixe de visitar Lincoln Park, Wicker Park, Lakeview e Chinatown.

Faça um passeio de barco pelo rio

Uma ótima maneira de ver a cidade é fazendo um passeio de barco pelo Rio Chicago, que passa por vários pontos turísticos e oferece uma perspectiva diferente da cidade. O Shoreline Sightseeing Architecture River Tour, oferecido pelo CityPASS, é um dos mais recomendados. Durante o tour, você conhece um pouco mais da história da cidade e admira, com ângulos privilegiados, a famosa arquitetura de Chicago.

Reserve ingressos com antecedência

Paulo Basso Jr. Art Institute of Chicago

Algumas atrações turísticas, como o Skydeck, na Willis Tower, e o Art Institute of Museum, podem ter filas longas. Por isso, é uma boa ideia reservar ingressos com antecedência, a fim de evitar esperas.

Quem tem o Chicago CityPASS, por exemplo, recebe links para fazer isso. O tíquete também garante acesso por filas mais rápidas a locais como o próprio Skydeck e o museu Art Institute of Chicago, o que permite ganhar um bom tempo.

Use transporte público

O transporte público em Chicago é eficiente e acessível, então considere usar ônibus e metrô para se locomover pela cidade. Outra opção é pegar Uber ou Lyft para percorrer distâncias mais longas.

Aproveite eventos e festivais

Chicago tem uma programação agitada de eventos e festivais durante o ano todo, com destaque para o Lollapalooza até o Festival de Blues de Chicago. Vale a pena conferir o calendário de eventos antes de planejar sua viagem.

Seja cauteloso em áreas mais perigosas

Chicago é uma cidade mais violenta que a média para os padrões americanos, mas nada que assuste um viajante acostumado às grandes metrópoles do Brasil, por exemplo.

Como em qualquer cidade grande, algumas áreas de Windy City podem ser mais perigosas que outras. É importante estar ciente e tomar precauções, especialmente à noite. Verifique as áreas mais seguras para visitar e evite andar sozinho em áreas pouco iluminadas e desertas.

