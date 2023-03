Bolsas da Europa sobem, com queda das preocupações com setor bancário

28/03/2023 | 13:35



As principais bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, 28, enquanto a perspectiva de um setor bancário resiliente continua a predominar. No entanto, dúvidas ainda permanecem, e autoridades europeias mantêm o coro de que o sistema financeiro precisa ser monitorado com atenção.

A CMC Markets pondera que os mercados europeus lutaram por uma direção hoje, com a pressão de alta nos rendimentos de curto prazo servindo como um obstáculo modesto à capacidade dos mercados de construir solidamente sobre os ganhos vistos na segunda-feira. "Ainda parece haver muita cautela quando se trata de elevar os preços, após a turbulência da semana passada, com o desempenho superior dos recursos básicos e do setor de energia compensando a fraqueza do setor imobiliário comercial, ajudando a manter o FTSE 100 em território positivo", destaca.

Em Londres, o FTSE 100, registrou alta de 0,17% a 7.484,25 pontos. Papéis da BP (+2,30%), Anglo American (+1,12%) e Rio Tinto (+2,03%) subiram.

Presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse nesta terça não acreditar que os recentes transtornos envolvendo bancos na Europa e nos EUA estejam causando estresse no Reino Unido. Ele ainda comentou que a questão do Credit Suisse foi um problema específico do banco suíço. Bailey admitiu, no entanto, que "estamos atravessando um período de tensão elevada e estado de alerta".

Já o presidente do Conselho Supervisor do Banco Central Europeu (BCE), Andrea Enria, disse que os recentes transtornos no setor bancário global confirmam que uma "supervisão forte e exigente é mais necessária do que nunca". Também do BCE, Pablo Hernández de Cos afirmou que a "incerteza do contexto macrofinanceiro pode gerar uma alta persistente do custo de financiamento".

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,09%, a 15.142,02 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,14%, a 7.088,34 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,47%, a 26.329,46 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 teve alta de 0,40%, a 8.941,83 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,92%, a 5.835,62 pontos.

Entre gigantes bancários europeus, a ação do Deutsche Bank caíram 1,37%, HSBC fechou estável e Santander subiu 1,22%.