Vigília de alunos homenageia professora morta em escola de SP

28/03/2023 | 13:09



Dezenas de estudantes se reuniram na manhã desta terça-feira, 28, em uma vigília no portão da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, bairro da na zona oeste de São Paulo. Um ataque no local terminou com uma professora morta a facadas e quatro feridos na segunda-feira, 27. O agressor, de 13 anos, era aluno da unidade.

Os grupos levaram cartazes, flores e velas para prestar homenagem à professora de Ciências Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, morta no atentado. Um dos cartazes tinha a foto da educadora e a mensagem: "Chega de violência!!!" Elisabeth era descrita como uma professora calma, dedicada à profissão e que adiava a aposentadoria.

Na manhã de segunda, o agressor só foi contido após a ação corajosa de duas professoras, que o imobilizaram e retiraram a faca das mãos dele. A Polícia Civil investiga se o adolescente teve ajuda de alguém para o crime e como ele planejou o atentado. Há um mês, o jovem foi denunciado em boletim de ocorrência por publicar vídeos ameaçadores nas redes sociais. Ele havia sido transferido de uma unidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, para essa na Vila Sônia, na capital.

O encontro desta terça-feira foi marcado por choro e comoção. Além de estudantes, moradores do bairro e pessoas comovidas com a brutalidade do episódio também participaram da vigília na escola, a poucas quadras da Estação Vila Sônia do Metrô.