Drake ainda não devolveu cachê de 20 milhões de reais do Lollapalooza

28/03/2023 | 13:10



As polêmicas envolvendo Drake pelo cancelamento de seu show no Lollapalooza não param. Segundo o jornal Metrópoles, o valor pago ao rapper, de quatro milhões de dólares, mais de 20 milhões de reais, ainda não foi devolvido para a equipe do festival.

O acordo internacional é diferente dos contratos nacionais, em que se paga metade do cachê antes da apresentação e o restante depois do evento. No caso das atrações gringas, os valores são passados integralmente para a equipe do artista antes do show.

Motivos do cancelamento

Drake teria cancelado sua apresentação de última hora por considerar os fãs brasileiros desanimados. Mas uma novidade foi divulgada também pelo Metrópoles. De acordo com o jornal, o rapper comparou sua apresentação com outra que rolou antes da dele no Lollapalooza.

O canadense teria achado o público do Lolla mais entusiasmado com o showzaço de Billie Eilish, no primeiro dia do festival, dia 24 de março. Segundo o jornal, Drake comparou a reação dos brasileiros na apresentação da jovem de 21 anos e o que fez no país em setembro de 2019, no Rock In Rio.

Os shows de Drake não contam com muitos dançarinos ou pirotecnias, esperadas pelos fãs. Antes de cancelar sua participação no festival, o rapper se apresentou no Chile, na Argentina e na Colômbia, onde foi criticado por cantar apenas por 40 minutos.