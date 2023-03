Versos do poeta Sérgio Vaz são espalhados pelas estações do metrô de São Paulo

28/03/2023 | 12:59



O poeta Sérgio Vaz ganha uma exposição itinerante no metrô de São Paulo para marcar o lançamento de seu novo livro, Flores da Batalha (Global), e seus 35 anos de "agitação cultural". A abertura será nesta terça-feira, 28, com a presença do autor, na Estação República, ao meio-dia.

Com prefácio de Emicida, que descobriu a poesia e a literatura com a ajuda de Sérgio Vaz, o livro é o segundo da série Flores, iniciada em 2016 com Flores de Alvenaria. Este primeiro título, aliás, foi o best-seller no estande da editora Bienal do Livro de São Paulo, em 2022.

Também com o título Flores da Batalha, a exposição quer apresentar um pouco da essência do poeta, que é um dos principais nomes da literatura da periferia, fundador do Cooperifa e do Sarau da Cooperifa, projetos e espaços que promovem o encontro de leitores e escritores e leva a poesia às escolas e que influenciou a criação de muitos outros saraus, além da publicação de mais de 100 livros independentes. Morador do Taboão da Serra, na Grande São Paulo, Vaz é autor, ainda, de Colecionador de Pedras: Literatura, Pão e Poesia.

Os usuários do metrô terão a oportunidade de ler versos e frases selecionados pelo próprio autor, que estarão em cartazes distribuídos nas estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. Estima-se que mais de 3 milhões de pessoas circulem por esses espaços todos os dias.

Nesta primeira fase, a exposição poderá ser visitada em dois locais. De 28 de março a 28 de abril, ela estará na República (e depois segue para outras estações, a serem confirmadas). Já na Marechal Deodoro, ela é fixa, e permanecerá nas plataformas.

Exposição Flores da Batalha - Metrô de São de Paulo

- Data: 28/3 a 28/6.

- Itinerante: Estação República (de 28/3 a 28/4) e segue até 28/6 em outras estações.

- Fixa: Plataformas da estação Marechal Deodoro (Linha 3-Vermelha do Metrô).