Polícia Civil prende homem que matou adolescente após roubar celular em São Bernardo

28/03/2023 | 12:42



A Polícia Civil de São Bernardo prendeu na última segunda-feira (27) o homem que teria matado um adolescente de 15 anos após o roubo de um celular em São Bernardo. O crime aconteceu em 2017.

Segundo a polícia, o rapaz foi localizado na Praia Grande, a 62 quilômetros de onde o latrocínio aconteceu. Na época, ele abordou Vinícius de Lima Vilela na esquina da escola onde a vítima estudava, na Vila Ferreira, e atirou contra o garoto após levar seu celular. Pela janela, a mãe de Vinícius chegou a ver o filho correr pela calçada. O pai, que havia ido até um comércio do bairro, viu o menino caído após o tiro. Dias após a morte do filho, o pai de Vinícius morreu ao cair do prédio onde morava com a família.

A prisão foi realizada pelo 2º DP de São Bernardo e o assaltante ficou à disposição da Justiça.