Xuxa faz 60 anos e série documental sobre a apresentadora ganha data de estreia

28/03/2023 | 12:36



Maria da Graça Xuxa Meneghel acaba de completar 60 anos de vida, muito bem vivida. Entre as várias comemorações da data, a apresentadora ganhou uma série documental para chamar de sua. Com estreia marcada para 13 de julho, no Globoplay, Xuxa, o Documentário mostrará toda a trajetória da loira nascida em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, que conquistou o Brasil.

Feita em cinco episódios, a série narrará momentos importantes da vida pessoal e profissional de Xuxa, mostrando sucessos, brigas, amores e desilusões vividos por ela. Para isso, conta com entrevistas, depoimentos e encontros, entre eles com José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, Sérgio Mallandro e Renato Aragão. Xuxa, o Documentário tem direção geral de Pedro Bial, direção de Cássia Dian e Mônica Almeida e roteiro de Camila Appel.