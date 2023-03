Personagem de Selena Gomez na Disney deveria fazer parte da comunidade LGBTQIA+

28/03/2023 | 12:11



Selena Gomez viveu na pele de Alex Russo no seriado Os Feiticeiros de Waverly Place entre os anos de 2007 e 2012. Ao longo das temporadas, a personagem teve alguns relacionamentos com o lobisomem, Mason Greyback, e o estudante Dean Moriarti, mas parece que os produtores tinham outra ideia para agitar a vida amorosa de Alex.

Durante o podcast Wizards of Waverly Pod, o produtor da série, Peter Murrieta, confessou que estava em seus planos fazer com que Alex, vivida por Selena, tivesse um relacionamento homossexual com outra bruxa, Stevie, personagem de Hayley Kiyoko, que apareceu ao longo da terceira temporada.

Porém, a ideia nunca conseguiu sair do papel pois, na época, o canal infanto-juvenil era bastante conservador e preferia proibir qualquer relação com a comunidade LGBTQIA+.

- Eu desejava que eu pudesse ter brincado um pouco mais com o que era óbvio para nós, que era o relacionamento entre Stevie e Alex. Nós não éramos capazes naquele tempo, mas era muito claro o que aquele relacionamento era. Teria sido muito divertido, contou o produtor.

Murrieta ainda disse que o affair estava planejado para começar nos episódios finais da terceira temporada da série e seria desdobrado ao longo da seguinte. Vale lembrar que Hayley Kiyoko se assumiu lésbica em 2015, após chamar a atenção do público ao viver Velma, no filme do Scooby-Do e Stella em Lemonade Mouth, também na Disney.

O affair não é novidade?

E as novidades envolvendo Selena não param por aí. Parece que a possível relação romântica de Selena Gomez e Zayn Malik não é nenhuma novidade para os amigos mais próximos dos artistas. Isso porque, segundo uma fonte que conversou com o Page Six, os dois já teriam se envolvido na mesma época em que Taylor Swift e Harry Styles estavam namorando.

Vale lembrar que a loirinha e o britânico começaram a namorar em meados de outubro de 2012, mas se separaram já no início de 2013. Seria, então, nessa mesma época em que Malik e Gomez também estariam se encontrando em segredo, por isso a fonte próxima não está chocada sobre a possível reaproximação:

- Não me surpreende que eles estejam potencialmente juntos [de novo], confessou a fonte ao Page Six.

Os novos rumores de que os dois estariam tendo um relacionamento começaram após uma recepcionista de um restaurante muito frequentado por celebridades em Nova York, nos Estados Unidos, dizer ter visto Selena e Zayn trocando beijos no estabelecimento no início de março de 2023.

No TikTok, Klarissa Garcia, amiga do recepcionista, revelou que nenhum cliente que estava presente naquela noite se importou com o suposto encontro romântico e ninguém incomodou as duas celebridades:

- Ninguém os notou. Foi bastante público, mas ninguém realmente se importa com pessoas famosas em Nova York.