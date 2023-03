Solteira após término com José Loreto, Rafa Kalimann posta foto e legenda chama atenção de internautas: Parece uma indireta

28/03/2023 | 12:10



Indireta? Na noite da última segunda-feira, dia 27, Rafa Kalimann decidiu compartilhar belíssimos cliques nas redes sociais e acabou chamando atenção por conta da legenda. Apesar de ter surgido fazendo diversas poses com um look para lá de estiloso, internautas suspeitaram que as palavras usadas na publicação poderiam ter sido direcionadas a José Loreto.

O término do casal dividiu opiniões na web e gerou muita repercussão, ainda mais após o ator surgir como jurado de uma das apresentações da ex-namorada no Dança dos Famosos e revelar ser desconcertante a ver no programa.

Ao publicar os cliques no Instagram, Rafa escreveu na legenda:

Se você é coerente consigo mesmo, o resto é suportável. Eu suporto.

Os seguidores da apresentadora regiram à publicação na sessão de comentários:

Isso parece uma indireta, escreveu uma internauta.

Indireta...mais que direta, comentou outra usuária da rede social.

Para mim, uma indireta direta. Esse ator devia ter ficado calado limitando - se simplesmente na nota dez. Pagou vexame no horário nobre, disparou uma terceira.