Ibovespa sobe e defende 101 mil pontos com expectativa positiva sobre fiscal

28/03/2023 | 11:55



Após instabilidade mais cedo, o Ibovespa ignora a alta discreta da maioria das bolsas do ocidente e tenta defender a marca dos 101 mil pontos nesta terça-feira, 28. Há pouco, subiu 1,44%, indo à máxima dos 101.109,73 pontos, depois de cair 0,18%, na mínima aos 99.488,19 pontos. Com isso, zera a queda semanal, indo para valorização de cerca de 2% até o momento.

A alta é impulsionada principalmente por ações ligadas a commodities. O petróleo sobe em torno de 0,60% no exterior e o minério de ferro subiu 1,79%, em Dalian, na China. Além disso, algumas ações relacionadas ao consumo avançam, após o mercado abstrair a manutenção do tom duro do comunicado do Copom da ata, divulgada mais cedo.

Por aqui, o mercado ainda se apoia na ideia de apresentação das novas regras fiscais pelo governo, depois do cancelamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China no fim de semana. Com isso, segue a estimativa de avanço da pauta econômica.

Nesta terça, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que a reforma tributária está sendo elaborada tendo em vista simplificar o sistema brasileiro e fazer a economia voltar a crescer.

"Há expectativa de apresentação do arcabouço fiscal, pode ser que saia algo em breve. Isso anima", diz Felipe Moura, sócio e analista da Finacap Investimentos. "No final das contas, a ata teve um conteúdo sóbrio, em linha com a gestão que Roberto Campos Neto presidente do BC vem fazendo. O documento destaca a importância do arcabouço, mas indica que isso por si só não ocasionará automaticamente queda dos juros, embora o novo plano fiscal tenha efeito desinflacionário. Agora, a bola está com o governo", diz Moura.

O economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, disse, em nota, considerar "a divulgação de hoje brevemente mais hawkish".

O estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, corrobora a ideia de que o texto da ata manteve a linha dura do conteúdo do Copom da semana passada, quando a Selic ficou inalterada em 13,75% ao ano, com o Banco Central (BC) indicando que poderá elevar a taxa se houver necessidade. "Veio no mesmo tom do comunicado, deixando claro que subirá os juros se considerar necessário ou que a taxa ficará elevada por um período prolongado", avalia.

Com esse sinal, a diferença entre os juros do Brasil e dos Estados Unidos tende a ficar maior, o que beneficia a renda fixa, e não a variável. "Essa questão do diferencial segue grande. E havia uma expectativa de uma ata um pouco mais suave." "Aqui, segue a expectativa pela divulgação do arcabouço fiscal permanece."

Às 11h36, o Ibovespa subia 1,47%, aos 101.132,59 pontos. Vale ON tinha alta de 1,40% e Petrobras, de quase 1%. Destaque para as ações ordinárias da Hapvida, que lideravam os ganhos, com alta de 16,22%. A empresa informou que vendeu 10 imóveis para a Família Pinheiro por R$ 1,2 bilhão e anunciou um potencial follow-on, ou oferta subsequente de ações.