Bia Miranda termina relacionamento, acusa Gabriel Roza de roubar seu carro e ex-noivo nega

28/03/2023 | 11:10



O que rolou? Na madrugada desta terça-feira, dia 28, Bia Miranda usou as redes sociais para anunciar que terminou o relacionamento com Gabriel Roza. A famosa alegou no Twitter que o ex-noivo teria apresentado comportamentos agressivos e ainda roubou seu carro.

Gente, eu não trai o Gabriel! O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que EU conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente MEU!!! Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto! Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento, e seguir sozinha daqui por diante. Estou feliz com minha decisão, e em paz. E o último ponto, ele roubou meu carro foi para o Rio de Janeiro com ele, roubou todo meu dinheiro que estava no Nubank, mas isso já estou resolvendo da minha maneira.

Nos Stories do Instagram, a ex-A Fazenda adicionou mais motivos para o término ao contar que o ex-companheiro apenas ficava jogando videogame e gastando dinheiro.

Sim, terminei com o Gabriel. Não teve traição, ele reclamava de tudo, começou a me tratar mal, a me xingar. E já venho avisando que ele está me perdendo com isso faz tempo, ele não fazia nada, só ficava no videogame e gastando dinheiro. Eu quero alguém que corra atrás das coisas comigo. Quase me agrediu no quarto, por isso terminei com ele.

A equipe de Bia ainda divulgou um comunicado oficial relatando o roubo do carro e dizendo que Gabriel supostamente teria agredido uma assessora que tentou impedir que ele levasse o veículo.

Após muito pensar sobre o rumo em que sua vida amorosa estava tomando. Bia Miranda decidiu por encerrar seu relacionamento com o Gabriel Diego no dia 27 de março de 2023. Por ter identificado estar em um relacionamento abusivo enquanto estava no Rio de Janeiro e em virtude de sua agenda de compromissos em São Paulo optou por comunicá-lo de sua decisão apenas quando estava em segurança no hotel em que estava hospedada. Todavia o mesmo veio para o estado, sem convite ou autorização de Bia Miranda. Na tentativa de forçar uma reconciliação. Ocorre que após o comunicado, o mesmo extremamente alterado subtraiu o veículo de Bia Miranda à força, agredindo fisicamente sua assessora que tentou impedir. O corpo jurídico de Bia Miranda está tomando todas as medidas judiciais e extrajudicial cabíveis. Principalmente para garantir a proteção de Bia Miranda. Solicitamos, que neste momento delicado da vida de Bia seja garantido seu resguardo e privacidade até que a mesma opte por se pronunciar oficialmente. Assessoria de imprensa Bia Miranda.

Gabriel também se pronunciou no Instagram sobre o assunto. Logo após a notícia do término, ele compartilhou palavras que supostamente seriam uma indireta à ex-noiva.

Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amor de verdade é amor de quem te pariu. Quem fala que te ama, duvide, a não ser mãe e pai.

Em vídeos nos Stories do Instagram, ele contou sua versão da história e alegou que não roubou o carro.

- Então gente, eu não roubei o carro de ninguém. Estou aqui no carro dela! Eu falei pra ela, vim pra São Paulo com o carro dela e só pra ver ela. Eu vi uns negócios lá, mas o que acontece, quem vai na cabeça dos outros é piolho. Ela parece um! Foi na cabeça dos outros e fizeram a cabeça dela. Ela foi, terminou comigo e show! Eu falei: Então vou pegar [o carro], vou pra casa porque não tenho como ir pra casa. Porque eu vim de carro, veio eu e meu parceiro aqui, olha. Viemos de carro, né? Então vou fazer o seguinte: Já que está terminando e falando um monte de coisa aí, eu vou pegar e vou embora.

E continuou:

- Aí falei pra ela: Vou pegar o carro, vou embora e chegando na sua casa deixo o carro. Vou deixar a chave da sua casa, tudo direitinho. Só vou pegar minhas roupas e vou embora, mais nada. Só minha roupa, coisas e não vou querer nada! E outra, dinheiro muito menos eu roubei dela. O que aconteceu, eu e meu amigo viemos pra cá e o dinheiro estava no meu cartão que era dela, realmente. Mas só que eu não mexi no dinheiro dela.

Gabriel finalizou negando as acusações de agressão contra Bia Miranda e sua assessora.

- E assunto de bater nela, isso é tudo mentira! Eu não sei por que ela está fazendo isso tudo. Ela terminou por algo e está bostando essas mentiras todas na internet. Por algo tem! Ou ela quer seguidores ou ela quer visualização, eu sei que ela quer. O próprio pai dela sabe, eu nunca sou capaz de encostar um dedo nela. Estou faz quase cinco anos com ela e nunca encostei um dedo! Em nenhuma mulher vou encostar porque sou homem. Então isso tudo que ela está postando pra vocês aí, é tudo mentira. Ela [funcionária] apagou o que ela postou: Nossa menina está livre! Uma assessora que é fã, nem assessora é. É uma fã da Bia, entendeu? Ela apagou. Cadê o negócio? Ela apagou! Só pra vocês verem como estão se enrolando na própria mentira. Só pra vocês verem e eu tenho prova de tudo. Se eles tiverem alguma prova que eu bati na Bia ou nela, manda prova. A gente vai na delegacia e eu não corro não. Isso tudo está acontecendo por causa da assessoria da Bia.