Tarcísio de Freitas passará por cirurgia em Londres para retirar cálculo renal

28/03/2023 | 10:50



O Palácio dos Bandeirantes confirmou na manhã desta terça-feira, 28, que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) precisará passar por cirurgia para retirada de um cálculo renal. O problema de saúde interrompe a agenda oficial que o governador mantinha tanto em Londres, onde se deu o problema de saúde, quanto em Madri e Paris. Os encontros de hoje em Londres e amanhã, quarta-feira, em Paris, serão conduzidos por Lucas Ferraz, secretário de negócios internacionais.

Segundo o governo, o objetivo da viagem pela Europa é atrair investimentos para o Estado e apresentar o portfólio de parcerias público-privadas e privatizações à CEOs, empresários e fundos de investimento interessados em consolidar negócios na capital paulista.

A agenda do governador incluía encontros com autoridades espanholas e francesas, além de um "roadshow" com empresas locais. Antes do anúncio do afastamento de Tarcísio, o secretário Lucas Ferraz já havia participado de um almoço com representantes do setor financeiro na embaixada brasileira e de um debate com bancos, fundos de investimento e empresas na sede europeia da Bloomberg.