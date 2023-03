Jogo da Discórdia causa briga generalizada e Amanda desabafa sobre Alface: Está com ar de superioridade; veja o que rolou na madrugada do BBB23

28/03/2023 | 10:10



Eita que o bicho pegou! Depois do Jogo da Discórdia da última segunda-feira, dia 27, a confusão foi generalizada na casa do BBB23. Cezar Black se irritou com as alfinetadas trocadas com Ricardo Alface durante o game e só bastou Tadeu Schmidt sair da sala para a confusão se instaurar na casa.

- Você citou meu nome, você falou da jogada e você citou que eu votei na Aline, ao mesmo tempo que eu dei o poder para a Aline. Achei muito sujo o que o Alface fez agora aqui, disparou Black.

E não parou por aí! Cezar ainda expôs que Alface disse que votaria em Aline Wirley, o que deixou o biomédico ainda mais bravo. Ricardo então ameaçou colocar o brother no paredão e a confusão generalizada se instaurou.

Mais tarde, Amanda fez um desabafo e declarou que não tem gostado do comportamento de Alface no jogo.

- Ele que dita as peças, ele é o Big Boss agora. Para mim, ele está com ar de superioridade. Eu já estou engasgada...ele faz isso com todo mundo.

Ainda sobre Alface, Cezar contou ao Fred Nicácio:

- Ele estava fazendo promessa pra um, promessa pra outro, costurando um bocado de aliança ali pra se proteger dos dois lados.

Gabriel Santana e Bruna Griphao

Emparedado com a amada, Gabriel conversou com sisters sobre o possível romance com Bruna Griphao. O brother se declarou para a atriz em uma das festas, mas até o momento nada efetivamente rolou entre eles, já que Griphao sempre deixou claro que preferia amizade.

Em desabafo, Gabriel contou que não sabe se vê um futuro pra eles mesmo fora da casa.

- Eu sei que a gente não vai ficar aqui dentro e eu já falei que lá fora não sei se eu quero. Não sei se lá fora isso vai fazer sentido. Enquanto tá aqui dentro e tá legal, eu não tô me machucando , tranquilo.

Apesar dessa constatação, Santana ficou imaginando formas de se declarar para a sister caso os dois voltassem do paredão. Chegando a, inclusive, considerar colocar a decorar a casa com flores e almofadas.

Mais tarde, ele brincou sobre organizar um carro de som para Griphao.