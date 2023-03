Juros: ata do Copom pesa até miolo da curva e DIs longos recuam com dólar

28/03/2023 | 09:43



Os juros curtos e médios operam em leve alta, após a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) ter trazido um tom um pouco mais duro que o comunicado, segundo analistas. Já os vencimentos longos perderam força e recuam com o dólar. "Consideramos a divulgação de hoje brevemente mais hawkish", afirma o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez.

Ele cita a importância dada pelo comitê à desancoragem das expectativas de inflação para o desenrolar do cenário monetário. Sanchez analisa que o BC colocou luz sobre o debate de juro neutro e o papel que o parafiscal pode vir a ter sobre a política monetária.

Às 9h22 desta terça-feira, 28, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 13,11%, de 13,05% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 11,94%, de 11,88%, e o para janeiro de 2027 recuava para 12,12%, de 12,14% no ajuste de segunda-feira. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 12,61%, de 12,65%.