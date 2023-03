Líderes, Bucks e Nuggets vencem e mostram força antes dos playoffs da NBA

28/03/2023 | 09:11



Na reta final da temporada regular da NBA, o Milwaukee Bucks e o Denver Nuggets vêm mostrando por que são os líderes de conferência do campeonato. Na noite desta segunda-feira, as duas equipes venceram seus jogos e exibiram força às vésperas do início dos playoffs.

Fora de casa, os Bucks bateram o Detroit Pistons por 126 a 117 num duelo entre o líder e o lanterna da Conferência Leste. Sem Giannis Antetokounmpo, com dores no joelho, e Jrue Holiday, os visitantes foram liderados por Khris Middleton, autor de 34 pontos. Brook López e Bobby Portis anotaram um "double-double" cada, com 24 pontos e 14 rebotes e 21 pontos e os mesmos 14 rebotes.

Pelo combalido time de Detroit, o destaque individual foi Jaden Ivey, responsável por 32 pontos. No 15º lugar, os Pistons exibem a pior campanha da atual edição da NBA. Apresentam o retrospecto de 16 vitórias e incríveis 59 derrotas. A equipe não tem mais chance de avançar ao play-in, a repescagem dos playoffs.

"Eles são um grande time e eles sabem o que fazer para ganhar um jogo assim. Eles estavam conseguindo fazer todos os detalhes com precisão e nós, não", comentou Ivey. Do outro lado, Middleton revelou a estratégia dos Bucks. "Sem o Giannis, eu sabia que precisaria ser mais agressivo. Eu precisava estar sempre bem posicionado. E, assim, conseguiria fazer bons arremessos ou encontrar um companheiro livre em quadra."

Os Bucks exibem a melhor campanha do campeonato, com 54/21, tornando-se forte candidato ao título neste ano.

Na disputa direta com o time de Milwaukee pelo melhor desempenho na temporada regular, o Denver Nuggets emplacou sua quarta vitória consecutiva, ao superar o Philadelphia 76ers por 116 a 111, diante de sua torcida. Apesar dos desfalques dos Sixers, que não tiveram Joel Embiid e James Harden, os Nuggets sofreram para vencer em casa.

Para tanto, contaram com a inspiração do sérvio Nikola Jokic, autor de mais um "triple-double" na temporada: 25 pontos, 17 rebotes e 12 assistências. Pela equipe visitante, Tyrese Maxey anotou 29 pontos e cinco assistências.

Também garantido nos playoffs, o time de Denver soma 51 vitórias e 24 derrotas, com boa folga na liderança da Conferência Oeste. A equipe da Filadélfia exibe 49/26 e também está assegurada no mata-mata do campeonato - figura em terceiro lugar no Leste.

Em outro grande jogo desta noite de segunda, o Dallas Mavericks esboçou reação ao superar o Indiana Pacers por 127 a 104, fora de casa. O time do Texas vinha de uma forte queda de rendimento no último mês, mas segue com esperanças de jogar os playoffs. No momento, figura em 11º, com 37/39, fora até da zona de classificação do play-in.

Para voltar a vencer, os Mavericks contaram com Luka Doncic, que estava suspendo da partida até horas do início do jogo. Ele foi liberado para jogar porque os oficiais da NBA anularam sua última falta, o que derrubou sua suspensão. E o Dallas soube aproveitar o reforço de peso na partida. Doncic marcou 25 pontos, sete rebotes e seis assistências.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Indiana Pacers 104 x 127 Dallas Mavericks

Detroit Pistons 117 x 126 Milwaukee Bucks

New York Knicks 137 x 115 Houston Rockets

Utah Jazz 103 x 117 Phoenix Suns

Denver Nuggets 116 x 111 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 90 x 124 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 115 x 119 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 124 x 112 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x Boston Celtics

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies x Orlando Magic

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans