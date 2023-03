Taylor Swift recebe homenagens de Selena Gomez e Ed Sheeran no iHeartRadio Music Awards

28/03/2023 | 09:10



Nem mesmo no wildest dreams de Taylor Swift, ela imaginaria que sua vida seria tão bejeweled. Pegaram a referência? Além de estar fazendo um super sucesso com a turnê Era, a cantora também foi a grande homenageada do iHeartRadio Music Awards. A premiação aconteceu no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, dia 27, e reuniu um timaço de artistas.

Antes de subir ao palco para receber o prêmio especial de Inovadora, Swift foi surpreendida por mensagens de colegas exibidas no telão. Mas não pense que são quaisquer amigos, viu. Selena Gomez, Ed Sheeran, Justin Timberlake e Dolly Parton expressão todo o seu carinho pela artista.

- Ser um modelo inspirador não é algo que você procura, é algo que você tem dentro de si. E eu acredito que essa é Taylor, disparou Selena.

Em seu discurso, Taylor disparou;

- Nunca acordei de manhã e e pensei: Sabe o que vou fazer hoje? Vou inovar em algumas coisas. Mas o que fiz foi tentar tomar a decisão certa para mim na época, independentemente de já ter sido feito com sucesso antes. Eu realmente quero que todos saibam, especialmente os jovens, que as centenas ou milhares de ideias idiotas que tive são o que me levaram às minhas boas ideias. Você tem que se dar permissão para falhar. Eu tento o máximo que posso para não falhar, porque é embaraçoso, mas eu me dou permissão e você também deveria. Então, vá com calma e apenas faça as escolhas certas que parecem certas para você.

A cerimônia ainda contou com performances de Lenny Kravitz, Kelly Clarkson e P!nk, que também foi homenageada e recebeu o prêmio Icon.

- Normalmente tento brincar ou ser autodepreciativa nesses momentos, mas quero ser uma amiga melhor para mim mesma nesta noite. Eu gostaria de tentar dizer algo honesto. Em cada cômodo em que entro, meu coração entra primeiro. Cada letra que escrevo é meu coração chorando, furioso, esperando, gritando, implorando. Você me viu fazer isso: peneirar a confusão da vida por quase 25 anos. E alguns de vocês acham o que faço irritante e alguns de vocês acham corajoso e eu simplesmente acho necessário, disse.

E continuou:

- Como seres humanos, somos vulneráveis â??â??desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos e a maioria de nós passa a vida inteira fugindo disso. Vulnerabilidade significa a capacidade de ser ferido. Decidi fazer da vulnerabilidade o trabalho da minha vida e para aqueles de vocês ao redor do mundo que se juntaram a mim nesta aventura, agradeço do fundo do meu coração. Sou grata por estar viva. Sou grata por poder fazer isso com minha preciosa vida. Acima de tudo, Willow e Jameson, sou grata por ser sua mãe.