Charge do dia

Seri



28/03/2023 | 08:40



Os servidores e servidoras da Prefeitura de São Bernardo deram início na manhã da última segunda-feira (27) à uma greve por conta da falta de reajuste salarial por parte do Executivo. A paralisação havia sido anunciada no último dia 17, após várias tentativas do Sindicato dos Funcionários Públicos do município para reabrir uma mesa de negociação.