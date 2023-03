Obituário - 28 de março de 2023

Ademir Medici



28/03/2023 | 06:12



SANTO ANDRÉ

Malvina Martins Dantas, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Aparecida dos Santos Brito, 86. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo,

Curuçá.

Antônio Alves de Campos Sobrinho, 81. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darci Alves da Silva Capito, 79. Natural de Ribeirão Claro (SP). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Livramento Cruz Bezerra, 71. Natural do Estado do Maranhão. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Guizé Ferreira, 63. Natural de São Caetano. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Lenita de Barros, 88. Natural de Ribeirópolis (SE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Ivone Vezzá Caielli, 82. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Crematório Bosque da Paz.

Edvar Pereira da Silva, 75. Natural de Assaré (CE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Phoenix.

Paulo Vicente, 72. Natural de Anhumas (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Cidnéa Malheiro de Figueiredo, 66. Natural de Andradina (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Marinês Cardoso da Conceição Lira, 65. Natural de Santa Inês (MA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Cícero Pereira de Oliveira, 63. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Marco Antonio de Almeida Teixeira, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Rosa Pereira Vanderlei Nunes, 57. Natural de Caririaçu (CE). Residia no bairro do Socorro, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério Nossa senhora do Carmo, em Caririaçu.



SÃO CAETANO

Antônio Buset Filho, 94. Natural de Dois Córregos (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aurora Igual Tranquilo, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Kazuko Konda Kato, 82. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Francisco Rogério Duarte Melendre, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.



DIADEMA

Márcio Carvalho Pereira, 54. Natural de Vitória (ES). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

Alaíde da Silva, 85. Natural de Morro Agudo (SP). Esidia no bairro Itrapoa, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Jucelina Moreira de Jesus, 83. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Elza de Almeida Ferreira, 83. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

João Guazzelli, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Zampol, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.