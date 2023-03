Mauá inaugura primeiro posto de coleta de sangue

Da Redação



28/03/2023 | 06:11



A Prefeitura de Mauá, em parceria com a Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), inaugurou nesta segunda-feira (27) o primeiro Posto de Coleta de Sangue da cidade. O local para doação fica no Centro de Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, na Rua Luís Lacava, 229, Vila Bocaina. O horário de funcionamento, de segunda a sábado, será das 8h às 12h30. Inicialmente, o posto terá seis cadeiras e atenderá 1.300 doadores por mês.



O serviço dispõe de recepção, sala de coleta, repouso, lanche, pré-triagem e duas salas de triagem. O material recebido será encaminhado para o hemocentro da Colsan, em São Bernardo. As doações irão render hemocomponentes como concentrado de hemácias, de plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitado, enviados aos hospitais públicos do Grande ABC, entre eles o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá. O custo das obras de adequação do espaço na Vila Bocaina foi de R$ 430 mil. “Hoje é um dia muito especial para a nossa cidade. Estamos realizando um sonho. Esse posto de coleta vai incentivar as pessoas a doarem sangue, ajudando a salvar vidas. Contemplamos assim uma demanda dos moradores, que antes precisavam se deslocar para outros municípios para realizar esse gesto tão nobre”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT).



Para celebrar a inauguração, o espaço recebeu convidados especiais para realização da doação. As primeiras voluntárias foram mobilizadas pela entidade “Promotoras Legais Populares de Mauá”, que atua em defesa dos direitos das mulheres e contra a violência de gênero, além de profissionais da saúde. Para o público em geral já é possível fazer o agendamento para datas a partir desta terça-feira (28), pelo aplicativo da Colsan, disponível para download na Google Play Store ou Apple Play Store. Existe também a opção de doar sem agendar, por ordem de chegada no local.



Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos (a primeira coleta antes dos 60 anos), pesar acima de 50 kg, estar em boas condições de saúde e vir alimentado, porém evitado refeições gordurosas três horas antes. No local é necessário apresentar documento oficial e original de identidade com foto contendo CPF e dentro do prazo de validade (RG, carteira profissional ou de habilitação). Menores de 18 anos, acompanhados de adulto, deverão levar o Termo de Autorização de doação preenchido, com firma reconhecida em cartório e RG (original e cópia) de ambos.



ONDE DOAR

Além do posto de coleta em Mauá, a Colsan possui mais três postos de coleta: em São Caetano, na Rua Peri, número 361 (que funciona de segunda a sábado, das 8h às 12h), do Hospital Estadual Mário Covas, na Rua Doutor Henrique Calderazzo, 321 , em Santo André (segunda a sábado, das 7h30 às 15h) e do Hemocentro São Bernardo, na Rua Pedro Jacobucci, 440 (segunda a sábado, das 7h30 às 13h).



Os três postos geridos pela Colsan têm estoque de sangue para apenas 12 dias, sendo 20 o número ideal. A capacidade é de 7.000 bolsas por mês e de 387 diários. Os tipos sanguíneos mai necessários no momento são o do Tipo Rh Negativo (A, B, AB e O), e O Rh positivo.