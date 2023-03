Governo do Estado sabia há 12 dias de plano de ataque em escolas

Evaldo Novelini



28/03/2023 | 06:09



A Secretaria de Estado da Segurança Pública sabia há pelo menos 12 dias que grupo de adolescentes se organizava em redes sociais para promover ataques em escolas paulistas, nos moldes do praticado na última segunda-feira (27) na Escola Estadual Thomazia Montoro, Zona Oeste da Capital. Todavia, nenhuma providência prática foi tomada. O Diário obteve a informação de que no dia 16 de março adolescente de 15 anos foi apreendida por agentes do 64º DP (Itaquera), na Capital, após investigação da Divisão de Crimes Cibernéticos identificar mobilização de jovens para praticar “possíveis atos graves de violência”.



“A polícia encontrou, em sua casa, uma faca e uma máscara com desenho de caveira. Ela admitiu que planejava um ataque em uma escola aqui da Capital”, disse à reportagem uma fonte da segurança pública do Estado a par dos fatos. A garota, que hoje está internada em unidade da Fundação Casa, estudava na Emef Antônio Duarte de Almeida, na Vila Guarani, na Capital. “A menina contou que faz parte de um um grupo de rede social e que desse grupo fazem parte jovens de várias partes que intencionam realizar ataques do tipo”, contou a fonte, que falou ao Diário sob a condição de sigilo.



A Secretaria de Estado da Segurança Pública confirmou as informações. Informou que o caso foi registrado pelo Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) e a apreensão da menor de idade baseia-se em mandado de busca e apreensão expedido por juiz do DEIJ (Departamento de Execuções de Infância e Juventude).



“A Secretaria da Segurança Pública esclarece que a integração e troca de informações com a Secretaria da Educação é contínua. Nesta segunda-feira (27), a Polícia Militar determinou que oficiais da cidade se reúnam com os responsáveis pelas unidades de ensino para que possam avaliar aprimoramentos para a segurança escolar. A ronda escolar também será intensificada”, informou a Pasta, que não respondeu se há ligação entre a apreensão da jovem e o ataque desta segunda. O secretário de Segurança, Guilherme Derrite declarou que “capitães, comandantes de todas as companhias do Estado irão procurar os diretores das escolas de suas áreas para discutir e entender como podem potencializar os programas de segurança”. O governo paulista também adiantou que estuda a possibilidade de contratar policiais da reserva para que fiquem de forma permanente nas escolas da rede.