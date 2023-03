São Bernardo lidera índice de cidades empreendedoras no Grande ABC

Da Redação



São Bernardo é o representante do Grande ABC mais bem posicionado no ranking geral das melhores cidades para se empreender no Brasil, divulgado na última segunda-feira (27). O município aparece na 16ª posição na lista, liderada pela Capital. Santo André é a 19ª. Diadema vem na 38ª e Mauá na 83ª.



“A produção do ICE (Índice de Cidades Empreendedoras) é relevante para que gestores (especialmente locais) identifiquem áreas que estão bem desenvolvidas e outras que precisam ser aprimoradas para o impulsionamento do empreendedorismo”, diz Betânia Lemos, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, que faz o levantamento.



O ICE é o principal raio X do ambiente de negócios no Brasil. Ele avalia os 101 municípios mais populosos – é por isso que São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não entram. Pesquisa leva em conta sete critérios: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora.