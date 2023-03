Decisão de Auricchio revolta a população

Da Redação



O vereador de São Caetano Edison Parra (Podemos) repercutiu a notícia publicada pelo Diário na edição de domingo (26) de que o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) pretende demolir o clube Abrev (Associação Recreativa Esportiva Vila Barcelona), que vai completar 50 anos, para construir um parque linear. “Não faz sentido”, disse o parlamentar, em vídeo gravado dentro do clube. Segundo ele, mais de 800 pessoas passam pelas piscinas e mais de 500 frequentam o ginásio. “Sabemos que o prefeito quer destruir o clube. Não há razão que justifique isso, não há qualquer problema estrutural. Não faz sentido destruir essas piscinas”, afirmou o vereador. E, do lado do Palácio da Cerâmica, só silêncio.

Bastidores

Conversa virtual

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), segue afastado de suas atividades a fim de se recuperar de procedimento cirúrgico realizado no fim de janeiro para troca de válvula aórtica devido à endocardite bacteriana. O corpo médico que acompanha a evolução clínica do chefe do Executivo é a de que ele retorne à Prefeitura em abril. Ainda assim, Filippi participou ontem, por videoconferência, de conversa com vereadores de sua base na Câmara. “Conversamos sobre a cidade e aproveitei para agradecer o apoio deles (vereadores). Disse também que estou muito animado para voltar logo.”