Diagnóstico mostra que calçadas são as vilãs da mobilidade urbana em Santo André

28/03/2023 | 06:03



A Prefeitura de Santo André apresentou na última segunda-feira (27), no auditório do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o diagnóstico e o prognóstico das condições de mobilidade urbana na cidade, que compõem o PMSI (Plano para a Mobilidade Segura e Inclusiva). De forma geral, os principais pontos enfrentados por todos os grupos pesquisados se relacionam às calçadas do município. O relatório será utilizado para orientar políticas públicas e investimentos necessários para melhorar a segurança no trânsito do município.

Para a concretização do plano foram elaboradas duas etapas e encontros com os grupos prioritários que possuem mobilidade reduzida: um em ambiente virtual, no qual os participantes destacaram os problemas enfrentados; o segundo foi um encontro presencial, quando essas pessoas foram às ruas.



Para pessoas com deficiência física, principalmente usuárias de cadeira de rodas, a irregularidade ou inexistência de rampas nas esquinas é um dos fatores que mais impacta nos deslocamentos diários, o que as obriga a transitar pela rua até encontrar um ponto de subida para o passeio.



As irregularidades nos pisos, como ondulações, buracos e obstáculos foram problemas enfrentados por praticamente todos os grupos analisados. Esses itens dificultam o trânsito de cadeiras de rodas e de pessoas com mobilidade reduzida, além de representarem risco aos deficientes visuais, já que não apresentam sinalizações de alerta, e também a deficientes cognitivos.



SEM BOTOEIRAS

Em relação ao grupo de deficientes visuais, além dos obstáculos no passeio, o principal problema encontrado por eles é a inexistência de botoeiras sonoras (dispositivos sonoros) para travessia de via. Somente um cruzamento do município possui esse equipamento, na região central; nos demais locais, essas pessoas precisam aguardar alguém disposto a ajudá-las e informá-las quando o semáforo estiver fechado para os veículos.