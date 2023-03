Palavra do Leitor - 28 de março de 2023

Da Redação



28/03/2023 | 06:01



Guaraciaba

Foram quatro prefeitos e quase 30 anos de luta dos moradores do entorno. Vândalos chegaram até cogitar de transformar em aterro sanitário a linda área com mais de 1,2 milhão de m³ de água cristalina e mata nativa. Após muita polêmica e até demandas judiciais, o prefeito atual, Paulo Serra, se sensibilizou e hoje o Parque Guaraciaba está lá vivo, lindo, bem estruturado, levando o lazer com qualidade para bairro e periferia. Quem tiver oportunidade, visite o parque e sentirá orgulho de ser andreense.



Evaristo de Carvalho Neto - Santo André



Indignação

Outro dia ouvi de uma autoridade religiosa que deveríamos nos indignar. O assunto era a situação que o País está enfrentando (política). Procurei analisar. Estava sim eu a me indignar. Mas o que mais me assusta é a falta de indignação da massa (população) que aceita passivamente a perda de grandes conquistas e caminha de cabeça baixa para esses estábulos sociais que nossa pátria está criando.



Silvia Guides - Santo André



Criação irregular

Venho apresentar a denúncia da criação de aves em terreno em área urbana em Mauá. Tal atividade traz desconforto para os vizinhos pelo odor desagradável, insetos, barulho causado pelos animais. Peço que as autoridades se pronunciem a fim de resolver a situação desagradável. O terreno fica na Rua Miguel Elias, ao lado do número 70.



Leandro Costa - Mauá



Valores

Quem é a favor da Operação Lava Jato, da democracia, contra o bolivarianismo/socialismo e a corrupção, patriota e respeita integralmente a Constituição é tido como antidemocrático, terrorista, golpista ou fascista, mas, para os outros, atropelar a Carta Magna, apoiar a ditadura venezuelana, ignorar a Lei da Ficha Limpa e o “toma-lá-dá-cá” para transgredir a Lei de Responsabilidade Fiscal e reduzir o interstício das estatais é tido como democrata e respeitador da Constituição. O jogo de bicho tem credibilidade porque vale o que está escrito e, outrora, a palavra e até o fio do bigode garantiam o acertado. Hoje, infelizmente, os tempos são outros.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Tribunais

Lendo a coluna Por Dentro dos Tribunais (Setecidades, dia 26), percebemos que vivemos em País atrasado e conivente com a corrupção e em que definitivamente os políticos não nos representam. É que desde 2012 tramita na Câmara a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 163, que prevê fim de aposentadorias para magistrados como medida disciplinar. Resumindo: hoje, um juiz corrupto pego no pulo simplesmente é aposentado, com salário proporcional ao tempo de serviço. Mas para acabar com essa pouca vergonha dependemos dos nossos deputados, que há mais de dez anos empurram com a barriga, ou seja, não querem acabar com mais esse vergonhoso privilégio.



Roberto Canavezzi - São Caetano



Lula e a imprensa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista que “não faz parte de sua rotina ler jornais e revistas, acompanhar blogs e redes sociais, e que TV só vê o que a Janja coloca”. Provavelmente sua rotina preferida deve ser o desenho Tom e Jerry, em que vivem se pegando. Porque até agora não saiu do palanque onde ninguém o interpela, questiona, cobra sobre estar destruindo o legado do ex-presidente Bolsonaro. “Herança maldita” virou sua ladainha preferida. Só que, enquanto isso, em quase100 dias de governo “la nave va”!



Beatriz Campos - Capital



Tigre

Está de parabéns o São Bernardo FC pela conquista da Taça Independência (Esportes, ontem). O futebol do Grande ABC finalmente volta a ser protagonista.



Sérgio Pinto - Santo André