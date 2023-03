Noivo de Becky G pede desculpas após acusação de traição: 'Me arrependo profundamente'

27/03/2023 | 21:10



O jogador de futebol Sebastian Lletget, noivo da cantora Becky G, se pronunciou pela primeira vez após ter sido acusado de traição, ao ter áudios e mensagens expostas por uma jovem nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, 27, ele publicou um texto no Instagram em que confirmou ter sido infiel e pediu desculpas à artista. O atleta disse que teve um "lapso de julgamento" e afirmou que foi vítima de extorsão.

"Nas últimas semanas, durante um momento do qual me arrependo profundamente, um lapso de julgamento de 10 minutos resultou em um plano de extorsão. Como essa pessoa não conseguiu o que queria, agora isso se tornou um espetáculo público nas redes sociais cheio de mais mentiras do que qualquer verdade e postagens falsas voltadas para o amor da minha vida, a única pessoa que eu nunca deveria desprezar ou colocar em risco", escreveu.

Lletget chamou a mulher com quem trocou mensagens de "stalker da internet" e afirmou que nunca a viu pessoalmente, "diferentemente do que ela alega". Segundo ele, essa situação se tornou um "alarme para que ele acordasse".

"Não posso continuar correndo dos meus demônios. Eu sei que as minhas ações que nos trouxeram até aqui nunca deveriam ter acontecido para começar. Ir até os limites das linhas que nunca devem ser cruzadas só machuca a mim e às pessoas que eu mais amo", disse.

O jogador afirmou que a última semana fez com que ele encarasse as consequências de suas ações. Ele citou questões com sua saúde mental e problemas de raiva, e afirmou: "Decidi me comprometer com um programa de bem-estar mental para trabalhar nas partes de mim que precisam profundamente de cura".

Ele encerrou o pronunciamento agradecendo à família e aos fãs e pedindo desculpas a Becky G. "Para Becky, você tem sido a luz da minha vida, minha força, que sempre me mostrou amor incondicional. Em vez de honrar esse amor todos os dias, fiz o contrário, magoando você e desrespeitando a única pessoa que amo mais do que tudo. Sinto muito e sei que tenho que fazer o que for preciso para reconquistar a confiança e o amor que você merece."

Lembre o caso

Juntos desde 2016, Becky G e Sebastian Lletget anunciaram o noivado em dezembro de 2022. No último dia 23 de março, o atleta do FC Dallas teve vídeos em uma balada expostos, assim como trocas de mensagens e áudios supostamente sendo infiel com a namorada.

O caso teria acontecido em fevereiro, em Madrid, na Espanha. "Eu tenho um vídeo dele pelado, Becky. Não posso publicar, mas posso enviar para você ver que não estou mentindo. Sebastian, seu noivo, te traiu comigo em fevereiro e tenho todas as provas", escreveu a pessoa na publicação.

Até o momento, Becky G não se pronunciou sobre as acusações ou o pronunciamento de Lletget. Nas redes sociais, fã-clubes da cantora apontaram que ela não está mais usando o anel de noivado recebido do namorado. Nenhum dos dois confirmou se o relacionamento chegou ao fim.