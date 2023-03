Abel Ferreira comanda treino do Palmeiras com voltas de Weverton, Veiga e Rony

27/03/2023 | 20:08



Com a presença do goleiro Weverton, do meia Raphael Veiga e do atacante Rony, o técnico Abel Ferreira comandou o treinamento desta segunda-feira para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista diante do Água Santa. O trio desembarcou e já se reapresentou no clube para participar das atividades.

Neste retorno, a comissão técnica fez um planejamento específico com Weverton, que ficou sob os cuidados dos preparadores de goleiro. Já Rony e Raphael Veiga realizaram um treinamento regenerativo. O cuidado com os atletas foi para evitar um desgaste maior, já que os palmeirenses participaram da derrota da seleção brasileira para o Marrocos por 2 a 1 no sábado.

O treinador português comandou um coletivo em espaço reduzido e cobrou bastante intensidade de seus atletas. Para o zagueiro Murilo, o elenco precisa manter o foco para evitar qualquer tipo de surpresa diante do Água Santa.

"Tivemos folga no final de semana e essa volta foi com um treino bem pegado. A preparação está sendo muito boa para podermos entrar com toda a concentração possível Precisamos fazer um grande jogo", afirmou o jogador.

Murilo falou também do trabalho que o adversário vem fazendo e acredita que o Palmeiras precisa continuar sua evolução para obter mais um título. "O Água Santa provou ser um time qualificado e conseguiu vencer grandes times da Série A. Precisamos pensar sempre em evoluir para continuar fortalecendo nosso grupo para dar o melhor dentro de campo."

Atual campeão estadual, o time do técnico Abel Ferreira chega à decisão do Paulista pela quarta vez consecutiva. Neste ano, o time trabalha para dar a sua segunda volta olímpica. No final de janeiro, pela decisão da Supercopa, a equipe paulista superou o Flamengo por 4 a 3, em jogo realizado em Brasília, e levantou o troféu.