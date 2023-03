Por reajuste salarial, servidores de São Bernardo entram em greve

Artur Rodrigues



27/03/2023 | 18:53



Os servidores e servidoras da Prefeitura de São Bernardo deram início na manhã de ontem à uma greve por conta da falta de reajuste salarial por parte do Executivo. A paralisação havia sido anunciada no último dia 17, após várias tentativas do Sindicato dos Funcionários Públicos do município para reabrir uma mesa de negociação.

Cerca de quatro mil pessoas, entre servidores, servidoras e apoiadores, estiveram nas ruas do centro da cidade na manhã de ontem, primeiro dia da paralisação, para demonstrar sua insatifação com o tratamento que o prefeito Orlando Morando (PSDB) tem dado ao funcionalismo público.

O sindicato pede reajuste salarial de 17.14% para todos os profissionais que compõe a categoria de servidores públicos, além de reivindicar melhorias em convênios médicos e reajustes no valor do auxílio transporte.

De acordo com o presidente do sindicato, Dinailton Cerqueira, o estado de greve foi anunciado para dar tempo para a Prefeitura negociar com os servidores. No entanto, nenhum contato foi feito por parte da gestão de Orlando.

"Auxiliares de limpeza ganham R$ 900 por mês, os professores estão com os salários abaixo do piso nacional, é um absurdo atrás do outro. Estaremos em greve até a Prefeitura se reunir com os funcionários e abrir a mesa de negociação. Até lá, estaremos lutando pelos nossos direitos", declarou Dinailton ao Diário.