Igor Rickli e filho de Aline Wirley fazem vídeo para torcer pela cantora no BBB23

27/03/2023 | 17:11



Torcedores empenhados! No 11º paredão do BBB23, os três participantes que estão lutando para se manterem na casa mais vigiada do Brasil são: Aline Wirley, Gabriel Santana e Bruna Griphao. E, desde o anuncio dos emparedados, as equipes de cada um deles já anunciaram em quem vão votar. Porém, não são só eles que usaram as redes para manifestarem a intenção de voto.

Através de seu Instagram, Igor Rickli, marido de Aline, fez um vídeo para revelar que quer a saída de Gabriel Santana. Mas ele não estava sozinho nessa. O filho do casal, Antônio acompanhou o pai no vídeo e no pedido.

- Gente, a mamãe tem que ficar naquela casa lá. Então, por favor, votem no Gabriel. É a única coisa que a gente pede pra vocês em 2023, disse o pequeno.

Em seguida, o ator concordou com Antônio e deixou bem claro que quer ver a amada na final do reality. Segundo ele, a vontade de ver Aline vencer é maior do que a saudade que eles estão sentindo.

- É isso mesmo, a gente não vai pedir muito mais, não. Só ajuda a gente nessa, na moral, por favor. Vota no Gabriel pra ele sair, pra mamãe continuar até o final. Faz esse favorzão, sério mesmo, de coração. A gente quer muito ver a Aline na final, porque ela é muito maravilhosa, porque a gente ama muito ela e porque a gente está aqui enlouquecido, morrendo de saudade, mas quer muito ver ela na final.

Criticado!

Depois de fazer um desabafo nas redes sociais, Igor foi super criticado. Isso porque o ator falou sobre os comentários que já escutou sobre seu relacionamento com a cantora. Alguns internautas acharam que, ao revelar o que já foi dito para ele, Rickli estaria sendo tóxico e sem noção.