Romance entre L7nnon e Bruna Marquezine é especulado por internautas, saiba mais

27/03/2023 | 17:10



Romance novo na área? Bruna Marquezine fez um comentário na foto de L7nnon que deixou os internautas alvoroçados...O rapper, que se apresentou no Lollapalooza Brasil no último domingo, dia 26, compartilhou cliques de seu look. Todo agasalhado, o cantor estava usando uma jaqueta puffer imensa e balaclava cobrindo seu rosto. Nos comentários, a atriz questionou e brincou com o cantor.

E esse frio que está fazendo em São Paulo, hein?

Vocês fariam um casal lindo, respondeu um internauta.

Eu shippo!, comentou outro seguidor.

E para a surpresa daqueles que shippam o possível casal, Anitta compartilhou cliques de sua segunda festa de aniversário, que aconteceu no último dia 26, e adivinha quem marcou presença? Nas fotos, Bruna e L7 comparecem à festa....Será que a Anitta fez sua função de cúpido?