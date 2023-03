Simaria conversa sobre saúde feminina em escola pública na cidade de São Paulo

27/03/2023 | 17:10



No último final de semana, Simaria Mendes marcou presença em uma escola pública da cidade de São Paulo para discutir pobreza menstrual e saúde feminina com meninas da comunidade local. A iniciativa faz parte da campanha Eu Sou Minhas Escolhas, da marca Dermafeme, sabonete íntimo da Cimed.

Durante a conversa, a cantora falou sobre a importância do diálogo e da orientação que tem com os filhos no dia a dia.

- Eu falo para a minha filha que eu sou a melhor amiga dela, então cada vez que ela sentir que está passando por uma situação difícil ou alguma transformação ela deve me chamar. Eu digo que sempre estarei aqui para orientar no que for preciso, comentou.

Além disso, a irmã de Simone reforçou a atenção e a importância do cuidado com as partes do corpo.

- Tem partes no corpo que ninguém pode tocar. Devemos saber em que partes do corpo é permitido e qual é a zona de perigo, alertou.

Ao final do evento, Simaria cantou uma de suas músicas para o grupo de meninas que estavam presentes no local.