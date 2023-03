EUA: Mulher mata seis em ataque a tiros em escola infantil em Nashville

27/03/2023 | 16:08



Ao menos três menores de idade e três adultos foram mortos nesta segunda-feira, 27, a tiros por uma mulher de 28 anos fortemente armada dentro de uma escola privada cristã na cidade de Nashville, nos Estados Unidos, disse o hospital do Centro Médico da Universidade Vanderbilt, de acordo com a imprensa local.

A atiradora também morreu durante um confronto com policiais, segundo o Departamento de Polícia de Nashville. O tiroteio ocorreu no colégio Covenant School, que atende alunos desde a pré-escola até cerca de 11 anos de idade.

Desde o início de 2023, pelo menos 30 incidentes envolvendo armas de fogo foram reportados em escolas nos Estados Unidos, deixando oito mortos e 23 feridos, de acordo com dados da organização Everytown for Gun Safety. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)